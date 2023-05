Avertisment făcut de Coca Cola la nivel mondial. România este una dintre țările în care se va resimți decizia luată de conducerea companiei americane

Coca Cola, cea mai populară băutură din lume va fi mai scumpă. Compania a anunțat recent că va crește mai mult prețul băuturilor carbogazoase în 2023. Se pare că vânzările nu au fost afectate de aceste schimbări. Din contră, rezultate financiare au fost peste aşteptările analiştilor, în întreaga lume.

Compania a declarat în februarie că va creşte şi mai mult preţurile sucurilor carbogazoase în 2023, „în întreaga lume”, dar într-un ritm moderat. De cealaltă parte, rivalul, PepsiCo, a oprit creşterea preţurilor.

James Quincey, directorul executiv al Coca-Cola, a declarat: „Deși 2022 a adus multe provocări, suntem mândri de rezultatele noastre generale într-un mediu de operare dinamic. Ținem consumatorii în centrul investițiilor noastre în inovare și marketing, valorificând în același timp expertiza noastră în managementul creșterii veniturilor și execuție. Cultura noastră de creștere duce la noi abordări, mai multe experimente pentru a stimula creșterea și valoarea pentru părțile interesate.”

Costurile pentru clienții din Europa au crescut cu 15% în ultimul trimestru comparativ cu anul precedent.

În continuare, James Quincey a adăugat: „Vor fi creșteri de preț în întreaga lume în 2023.

Este probabil ca inflația să se modereze pe măsură ce trecem pe parcursul anului și, prin urmare, ne așteptăm ca ritmul în care prețurile vor crește să înceapă să se modereze și să devină mai normal până la sfârșitul anului.

Se pare că economia europeană va evita o recesiune tehnică, dar în mod clar cererea consumatorilor se diminuează și cred că aceasta va continua probabil în restul anului.”

Românii, afectați de mărirea prețurilor

Anul 2022 a adus o stagnare (plus 0,6%) a vânzărilor din România ale Coca-Cola HBC, cel mai mare jucător de pe piaţa băuturilor răcoritoare, după ce în 2021 compania a raportat o creştere de 9,2%, arată ultimele rapoarte anuale ale companiei.

„Volumele în România au crescut cu 0,6%. Volumele pe segmentul de băuturi carbonatate au scăzut uşor, cu un plus de 4-6% (mid-single digit) în ceea ce priveşte băuturile carbonatate pentru adulţi (adult sparkling) şi cu un avans de două cifre (low-double digit) în categoria de energizante. Am văzut o creştere de sub 5% (low-double digit) pe categoria de băuturi carbonatate, majorare condusă de categoria de apă şi ceai ready to drink“, se arată în raportul companiei.