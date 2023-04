Misterul care datează de 128 de ani. Unde se află rețeta Coca-Cola, care a produs mii de miliarde de euro

Unul dintre cele mai bine păzite secrete din lume este rețeta pentru Coca-Cola. Băutura care a cucerit pe toată lumea se realizează după o rețetă secretă, care este foarte bine păzită. Se spune că doar doi angajați ai companiei ar avea voie să știe rețeta în același timp, iar aceștia nu are avea voie să călătorească în același avion.

Istoria Coca-Cola

Istoria cele mai răspândite băuturi răcoritoare își are originile în urmă cu mai bine de 100 de ani și este legată de farmacistul John Pemberton. Americanul a luptat în Războiul Civil, unde a fost rănit destul de grav în bătălia de la Columbus, Georgia. Din cauza rănii, farmacistul a devenit dependent de morfină așa că în anul 1866 începe să lucreze la crearea unui calmat pentru a scăpa de dependență.

După primele experimente ajunge la plantele din specia Coca și își îndreaptă atenția și către vinurile de coca, o băutură destul de răspândită în epocă. Acesta își creează propriul vin din frunze de coca, vin Bordeaux și nuci de cola. Ulterior, John Pemberton transformă băutura alcoolică în una non-alcoolică, ce are ca principale ingrediente extrasul de coca şi nucile de cola, ce au și dat numele produsului. Astfel, băutura începe să fie vândută sub denumirea de Coca-Cola din 1886.

Măsuri de siguranță extremă pentru rețeta Coca-Cola

După ani, John Pemberton îi vinde compania lui Asa Candler, un om de afaceri din Atlanta, transmițând rețeta doar prin viu grai noului proprietar. Apoi Asa Candler vinde la rândul lui compania către Ernest Woodruff în 1919. Cel din urmă şi-a garantat împrumutul la bancă cu o copie scrisă a reţetei. După ce datoria a fost achitată rețeta scrisă a fost recuperată și depusă într-un seif al băncii Trust Company, în prezent SunTrust Bank, unde a rămas până în 2011.

În anul 2011, rețeta Coca-Cola a fost mutată la muzeul World of Coca-Cola. Această rețetă este și până în ziua de astăzi unul dintre cele mai bine păstrate secrete. Rețeta este ținută la World of Coca-Cola într-un seif extrem de bine păzit. Seiful are uși de oțel și este înconjurat de fum și lumini roșii. Seiful este dotat cu mai multe elemente de securitate printre care un cod și trecerea de un scanner de amprente.

