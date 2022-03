Surpriză! Câte calorii sunt într-o sticlă de 0.5 litri de Coca-Cola, de fapt

Coca-Cola este unul dintre cele mai populare branduri de băuturi carbogazoase. Mulți dintre cei care consumă această băutură nu cunosc cât de multe calorii are, chiar și când ne raportăm la o sticlă de doar 0,5 litri.

Organismul uman se bazează pe nutrienți pentru a putea funcționa firesc. Pentru un echilibru alimentar ideal, indivizii ar trebui să respecte un raport dintre cele trei categorii de nutrienți. Astfel, aceștia ar trebui să consume 55% carbohidrați, 15% proteine și 30% grăsimi.

Persoanele care vor să piardă în greutate trebuie să fie foarte atente la tot ceea ce consumă și, mai ales, la numărul de calorii pe care îl au alimentele. Nu trebuie să piardă din calcul nici lichidele pe care le consumă deoarece și acestea aduc calorii.

Pentru una dintre cele mai iubite băuturi acidulate, aportul caloric este destul de mare. De exemplu, o sticlă de Coca Cola, de bdoar 0,5 litri, are 210 calorii. Asta din moment ce 100 de grame de Cola valorează 42 de calorii.

Berea, la fel de multe calorii cu Coca-Cola

O alternativă pe care o au persoanele care vor să bea Coca-cola fără să consume atât de multe calorii este Coca-Cola Zero. Chiar dacă nu are zero calorii, după cum îi spune numele, băutura are 0,2 calorii pentru fiecare 100 de grame. La o sticlă de 0,5 litri, acest lucru înseamnă o singură calorie.

Aportul caloric pe care îl are băutura Coca-Cola este aproximativ același cu aportul pe care îl are berea. Pentru 100 de grame de bere, corpul uman primește 43 de calorii, doar cu o calorie mai mult față de Cola. De menționat este și faptul că berea este un aliment cunoscut pentru faptul că îngrașă, fiind un aliment de evitat în cadrul unui regim de slăbire.