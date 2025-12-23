Kitty Cepraga, spaima apelor acum 20 de ani! Rochia-care-curge, egretă la purtător și palmierii din cap care au speriat bulevardul

CANCAN.ro a scotocit prin arhivă și a găsit o poză cu fostul Vj MTV de acum 20 de ani. Când moda se întâlnește cu Delta Dunării, iar poșeta devine o buclă de rochie plină cu mistere, Kitty Cepraga demonstrează că nu toate aparițiile mondene trebuie înțelese. Unele trebuie doar privite și comentate cu respectul cuvenit apelor curgătoare.

La prima vedere, nu știi exact ce poartă Kitty: rochie, trenă, sacoșă ecologică sau un concept experimental de la „Textile & Hidrologie”. Cert e că ține de capătul rochiei ca și cum ar fi o geantă în care, logic, încape tot ce încape în universul feminin: ruj, șervețele, machiaje, țigări, tampoane, cheile de la mașină, cheile de la casă, două șuruburi rămase de la un IKEA, o baterie de ceas și, pentru orice eventualitate, un spray paralizant. Dar revelația vine târziu: rochia nu e textil, e apă.

Rochia care nu e rochie, ci debit: Kitty ține Dunărea de toartă

O apă verzuie, vie, din care răsare discret o egretă (sau cocostârc, sau nagâț – cert e că pasărea e din Delta Dunării, cu acte). Un umăr gol – strategic, exact cel al mâinii care ține „apa” – ca să nu existe dubii cine controlează debitul. Rochia curge, Kitty o adună. Simplu.

Dar adevărata lovitură vine de sus. Din capul lui Kitty, printre zulufii blonzi, răsar frunze de palmier. Nu metaforic. Efectiv palmier. De parcă moda a decis că părul e noul ghiveci. Jos, sandalele verde-brotăcel completează tabloul: nu mai e femeie, e știma apelor, varianta urbană, ieșită la eveniment, cu ecou de mlaștină glamour. Kitty nu defilează, ea apare. Nu pășește, plutește. Dacă se mai uita cineva atent, probabil că în urma ei mocheta rămânea ușor umedă. O apariție care nu se judecă, ci se acceptă ca fenomen natural rar: când Delta vine la oraș, vine cu palmieri, păsări și mult, mult debit stilistic.

Între Chelsea, tabloide și Roma: viața sentimentală a unei știme prea vizibile

În perioada în care poza asta făcea valuri, Kitty Cepraga trăia exact cum arată și rochia: intens, fluid și cu multă presiune mediatică. Abia ieșită din relația explozivă cu Adrian Mutu, idilă scurtă, consumată între Londra, antrenamente la Chelsea și titluri bombastice despre nunți inexistente, gelozii și incompatibilități de statut, Kitty încerca deja să mute accentul dinspre monden spre carieră.

Povestea cu Mutu – „intensă, dar forțată de timp”, după cum avea să spună chiar ea – a fost strivită de publicitate negativă, zvonuri despre infidelități și un interes tabloid care n-a lăsat nimic neatins. A urmat Italia: Roma, filmări, coproducții internaționale și un iubit discret, James, om de afaceri cu sânge franco-englez, ținut departe de prima pagină tocmai pentru că Kitty învățase lecția vizibilității excesive.

După MTV, scandaluri inventate, confuzii cu Parchetul și povești de dragoste disecate la sânge, Cepraga își reconstruia viața exact ca în fotografie: atent, cu un umăr descoperit spre public, dar cu restul bine strâns, să nu mai curgă totul pe jos.