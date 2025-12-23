Vacanța în care Codin Maticiuc nu vrea să mai meargă, deși abia în ajun de Crăciun decolează: „Deci e prima și ultima oară!”

Codin Maticiuc are planuri speciale pentru Crăciunul din acest an, pe care îl va petrece alături de familia sa într-un loc de poveste: Laponia. Căsătorit cu Ana Pandeli și tată a trei copii, omul de afaceri a decis să lase deoparte confortul personal pentru a le oferi celor mici o experiență de neuitat, întâlnirea cu Moș Crăciun, chiar în ținutul său.

Codin Maticiuc este cunoscut de tot showbiz-ul românesc. A renunțat la viața de „băiat de oraș” și acum este un soț și tată dedicat. Alături de Ana Pandeli formează o familie frumoasă și sunt un exemplu pentru copiii lor.

Omul de afaceri recunoaște deschis că nu este deloc un fan al frigului și al zăpezii, spunnd că a acceptat această aventură în Laponia exclusiv de dragul copiilor. Entuziasmul celor mici a cântărit mai mult decât disconfortul pe care îl anticipează, chiar dacă, așa cum glumește, experiența va fi „prima și ultima”.

De sărbători, exact înainte de Crăciun, plecăm în Laponia cu copiii la Moş Crăciun. E prima oară! E prima și ultima! Spun de acum! Deci e prima și ultima oară! Am izmene, am tot, am… Mie mi-e frig, mi-e frig și acum când vorbesc cu tine, mie mi-e frig tot timpul. Deci, prima și ultima oară. Nu mai merg niciodată, sper să fie frumos și dacă e frumos și dacă e urât, nu mai merg, ca să știi, nu mai merg niciodată.”, a povestit Codin Maticiuc.

Acesta nu este deloc încântat de drum, de temperaturile scăzute și de oboseala călătoriei, însă consideră că sacrificiul merită pentru bucuria copiilor. Chiar dacă aventura nordică nu este pe gustul său, Crăciunul în familie rămâne prioritatea absolută pentru Codin Maticiuc și nu l-ar înlocui cu nimic.

Merg cu forța, nu-mi place treaba asta, merg cu forța, totuși zic, bă, pentru copii ar trebui să fac un efort. Înțeleg efortul, nu mai merg niciodată. Poate să fie… Din cauza frigului nu o să mai merg niciodată, niciodată. Foarte frig, cu avioanele, nu-s legături bune, totul îngrozitor. Plec la 6 dimineața, e ceva… E unul dintre cele mai urâte lucruri pe care le-am făcut în viața mea.”, a mai spus omul de afaceri.

