Trei şoferi care conduceau sub influenţa alcoolului şi a substanţelor psihoactive au fost prinşi de poliţiştii de la Brigada Rutieră a Capitalei într-un interval de numai şase ore. Pe unele celor prinși băuți și drogați la volan au fost întocmite dosare penale şi le-au fost suspendate permisele auto, scrie NEWS.RO.

Conform Brigăzii Rutiere a Capitalei, vineri noapte, în jurul orei 00.50, un bărbat în vârstă de 21 de ani a fost depistat în zona Pieţei Alba Iulia, sector 3, în timp ce conducea sub influenţa substanţelor psihoactive, iar în jurul orei 03.00 a fost depistat, pe bulevardul Ion Mihalache, un bărbat în vârstă de 30 de ani care era sub influenţa alcoolului, aparatul alcool test indicând 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, a fost testat şi cu aparatul Drug Test, rezultatul fiind pozitiv pentru consum de două substanţe. Sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 08.00, a fost prins un cetăţean străin care conducea pe strada Doamnei din sectorul 3 şi care era sub influenta mai multor substanţe psihoactive. De asemenea, în maşina acestuia au fost găsite un gram de substanţe vegetale, mai multe pastile de diferite mărimi şi culori, trei fiole de substanţe injectabile şi un aparat pentru confecţionat ţigări.

Cei trei şoferi au fost duşi la INML pentru recoltarea de probe biologice, iar pe numele acestora au fost întocmite dosare penale şi le-au fost suspendate permisele auto.

În Bucureşti, de la începutul anului şi până în prezent au fost depistaţi 34 de şoferi care conduceau în timp ce se aflau sub influenţa substanţelor psihoactive.

Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care se află sub influenţa substanţelor psihoactive se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă. De asemenea, se reţine permisul de conducere până la soluţionarea dosarului penal.