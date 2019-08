Avocatul familiei Luizei lămureşte misterul selfie-ului: “Fotografia aceea este în afara câmpului delimitat şi făcută după…”

Avocatul Tonel Pop, care reprezintă familia Luizei, spune despre poza pentru care anchetatorii vor să sesizeze Baroul că a făcut-o în afara „câmpului infracţional”, cu acordul anchetatorilor şi apoi a şters-o.

“Există un câmp delimitat de dânşii, care se numeşte zic ei câmpul infracţional. Eu eram la 30 de metri, unde sunt corturile, nu e câmpul infracţional. Deci nu are nicio legătură. Aşa-zisa poză e făcută acolo unde sunt corturile, unde urmează să se desfăşoare operaţiunile informatice, iar poza am făcut-o după ce am cerut voie. (….) Aţi înţeles ce minciună ordinară? Şi le-am şi şters. Ştiţi ce vor? Vor să facă o manevră: ar putea să îmi caute şi mie în telefon, să vadă ce spun. Atenţie! Fotografia aceea este în afara câmpului delimitat şi făcută după ce mi-au interzis să intru, nu înainte”, a declarat Tonel Pop.

Acesta a adăugat că şi-a făcut poză pentru că i s-a părut haios echipamentul în care a fost îmbrăcat pentru cercetări. Avocatul ar fi făcut mai multe fotografii în câmpul infracţional (casa lui Gheorghe Dincă) cercetat de anchetatori şi şi-ar fi făcut şi un selfie, îmbrăcat în combinezon. Ulterior, acesta a fost îndepărtat de la cercetări.

Pe de altă parte, avocatul Tonel Pop a declarat jurnaliştilor că procurorul de caz nu îi mai permite accesul la anchetă pentru că anchetatorii nu vor ca acesta să anunţe în presă detaliile. Pop a mai spus că a rugat un anchetator să îi facă o singură fotografie în cort, departe de spaţiul unde se efectuau percheziţii, iar faptul că nu i se mai permite accesul la anchetă nu are legătură cu poza.

„Am cerut şefului criminaliştilor de aici să-mi facă o fotografie cu combinizonul pentru că era haios au făcut o fotografie în faţa prelatei. Cu combinezonul.(…) Pentru că era haios. Dânşii au făcut o poză pe o prelată. Nu se vede nicio frunză. (…) Era haioasă cu combinezonul cu toate, cu mănuşi şi am vrut să fac o poză cu acel costum deosebit. Acea fotografie nu e în câmpul delimitat, ci e la corp. Eram la 30 de metri, nu în câmpul infracţional. Au găsit un pretext, pretextul a fost înainte de a face poza, nu are legătură una cu alta. (…) Am şters, au şters şi dânşii, a fost un pretext”, a explicat Tonel Pop.

Totodată, apărătorul a mai spus că nu mai are voie să participe la anchetă pentru că procurorii nu vor ca acesta să ştie cum decurge urmărirea penală: „Nu le convine ce spun despre dumnealor, nu le convine să ştie nimeni ce fac, ce nu fac sau fac prost”.