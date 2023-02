Avocatul lui Mario Iorgulescu, primele declarații după sentința dată de magistrați: „Am asistat la o mascaradă judiciară”

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani și 8 luni cu executare de către Tribunalul București, în dosarul în care a fost judecat pentru omor, după ce a provocat un accident cumplit, în urma căruia a murit un bărbat. Avocatatul acestuia, Florin Durghenu, a oferit primele declarații despre decizia instanței.

Potrivit Gândul, avocatul lui Mario Iorgulescu, Florin Durghenu, a oferit primele declarații și a mărturisit că decizia instanței este ”halucinantă”. Fiul lui Gino Iorgulescu a fost cercetat pentru ucidere din culpă.

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de închisoare cu executare de către Tribunalul București, condamnare la care avocatul acestuia nu se aștepta. Acesta susține că, de fapt, s-a dorit ”lovirea” lui Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, prin fiul său.

„Am solicitat expertiza medico-legală și s-a respins, în condițiile în care era obligatorie. Pur și simplu s-a respins, la fel ca toate celelalte probe. De asta am spus că nu aveam nicio așteptare. Bine, mă gândeam că va fi de la 10-12 ani în sus, dar 15 ani și 8 luni este un pic halucinant și pentru mine, care mă așteptam la 12-13 ani. Nici taximetristul care a luat acel cetățean de origine chineză de la aeroport și a omorât-o, după ce a violat-o, nici el n-a luat atât, și el a luat semnificativ mai mic.

Mario Iorgulescu trebuia dat ca exemplu. De fapt, s-a dorit lovirea în Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, prin fiul său”, a declarat Florin Durgheu, pentru Gândul.

”Mario Iorgulescu este internat într-o clinică de psihiatrie”

Totodată, avocatul lui Mario Iorgulescu a comparat pedeapsa clientului său cu sentința primită de mulți teoriști, care au făcut masacre și au primit pedepse semnificativ mai mici.

”Aici nu am asistat la un proces, o cercetare judecătorească, finalizată cu o sentință, am asistat, din start, la o mascaradă judiciară, finalizată cu o decizie halucinantă, decizie care era absolut previzibilă de mult. De fapt, acum vreo lună, văzând modalitatea în care doamna judecător înțelege să conducă ședințele de judecată, am și spus că va pronunța o pedeapsă afiliată la Institutul de Astronomie, de la zece ani în sus. Rezultatul de 15 ani și 8 luni este absolut halucinant, în condițiile în care sunt mulți teroriști, care au făcut masacre și au fost condamnați la pedepse semnificativ mai mici.

În cazul lui Mario Iorgulescu, tipicitatea este dată de faptul că, probabil, este singurul dosar din România, ca urmare a unui accident rutier soldat cu victime, în care victima, deși era semnificativ drogată – deci actele medicale demonstrează că era drogat cu cantitatea apreciabilă de droguri ca la un consumator, nici vorbă întâmplător -, fără centura de siguranță și circulând neregulamentar pe banda a doua, nu pe bandă întâi, în condițiile în care drumul era complet liber, deci încălcând dispoziții legale privind circulația pe drumurile publice, nu s-a reținut în dreptul lui nicio culpă.

Atât timp cât Mario Iorgulescu a fost cercetat pentru ucidere din culpă, din start a fost din culpă exclusivă a lui, urmând ca, după aceea, procurorul să-și desăvârșească capodopera, schimbând încadrarea juridică în omor. Iar la instanța de judecată, s-au respins probe relevante, inclusiv expertiza psihiatrică, în condițiile în care Mario Iorgulescu, din nefericire pentru el și familia lui, este internat într-o clinică de psihiatrie, din momentul în care a ieșit din comă”, a mai spus avocatul lui Mario Iorgulescu.

”Culpa administratorului drumului este evidentă”

”Știți ce este ciudat? Că doamna judecător a înțeles să facă această mascaradă în condițiile în care miza, totuși, lipsește. Că-i dădea doi ani, că-i dădea cinci, că-i dădea 45, Mario Iorgulescu tot nu făcea nicio zi de pușcărie, în condițiile în care autoritățile italiene au respins definitiv solicitările de emitere a mandatelor de arestare. Și, în condițiile astea, nu înțeleg de ce a ales să se facă de cacao în halul acesta.

Acesta în niciun caz nu este omor. Poate o minte sănătoasă să creadă că Mario Iorgulescu s-a suit la volan cu intenția de a ucide această persoană, pe care nici n-o cunoștea și în fața căreia nici nu apărea cu mașina lui, dacă nu era acel scuar nesemnalizat?

Culpa administratorului drumului este evidentă, vizibilă din avion, dar atât organul de urmărire penală, cât și instanța s-au prefăcut că nu observă. Am solicitat completarea raportului de expertiză criminalistică, să se stabilească în ce măsură acest scuar a influențat accidentul – că a lovit un scuar nesemnalizat și în urma impactului cu scuarul, mașina a ricoșat pe contrasens, altfel niciodată mașina lui Mario Iorgulescu nu ricoșa pe contrasens. Și, în condițiile acestor evidențe, cum, Doamne, iartă-mă, poți să nu crezi, în mod onest, că este o mascaradă cap-coadă?”, a mai spus avocatul lui Mario Iorgulescu.

Vezi și: MARIO IORGULESCU A REVENIT PE INSTAGRAM ȘI A DETONAT BOMBA: S-A COMBINAT CU FOSTA LUI STELIANO FILIP!

Reamintim că accidentul provocat de Mario Iorgulescu a avut loc în urmă cu 3 ani. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, se deplasa cu un autoturism marca Aston Martin pe Șoseaua Chitilei dinspre Centura Capitalei către Pod Constanța. Mario Iorgulescu a pierdut atunci controlul asupra volanului, a pătruns pe contrasens și s-a izbit de un alt autovehicul condus de un bărbat tot în vârstă de 24 de ani, care a murit pe loc.

Instanța l-a obligat pe Mario Iorgulescu să plătească familiei bărbatului pe care l-a ucis în accident daune materiale de 100.000 de lei și daune morale de 200.000 de euro.

Mario Iorgulescu avea o concentrație de 1,96 g/l alcool pur în sânge la prima analiză și de 1,76 g/l alcool la cea de-a doua prelevare. De asemenea, tânărul consumase substanțe interzise, potrivit medicilor de la Institutul Național de Medicină Legală. Fiul președintelui LPF a rămas și fără permisul de conducere în urma accidentului.