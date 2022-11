Mario Iorgulescu a revenit pe Instagram și a detonat bomba: S-a combinat cu fosta lui Steliano Filip!

Mario Iorgulescu (27 de ani) a revenit în forță! Fiul șefului LPF (Liga Profesionistă de Fotbal) a postat pe rețelele de socializare anunțul că are o relație cu Bianca Marina, ex-soția lui Steliano Filip. Contactată de reporterii CANCAN.RO, bruneta a mărturisit care este, de fapt, legătura dintre ea și fiul lui Gino Iorgulescu.

Lunea aceasta, Mario Iorgulescu și-a reactivat contul de Instagram, ocazie cu care și-a anunțat relația cu Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip. Fiul șefului LPF a postat o fotografie cu sexy-bruneta a cărei descriere spune totul!

Contactată de reporterii CANCAN.RO, bruneta a confirmat faptul că fiul lui Gino Iorgulescu este, din nou, activ pe rețelele de socializare și că ea încearcă să-i ridice moralul în aceste clipe dificile, tânărul fiind internat în Italia la o clinică psihiatrică.

„Eu îl cunosc pe Mario de aproape 10 ani. Ne-am plăcut și am vorbit o perioada după care am rămas in relații bune. În prezent, vorbim și încerc să-i fiu alături, chiar dacă el este în acea clinică. Sunt aproape de el cum pot, însă mai important decât ceea ce se întâmplă între noi este starea lui de sănătate și să treacă peste problemele pe care, din păcate, le are în prezent. Cred în el și știu că are forța, în timp, să poată depăși ceea ce s-a întâmplat. Un lucru important pentru el în aceste momente este liniștea”, a declarat Bianca Marina, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Bianca Maria și Steliano Filip au divorțat în anul 2021, în luna septembrie. Cei doi erau căsătoriți din anul 2017 și au o fetiță împreună, pe nume Anais.

Mario Iorgulescu, declarații halucinante la trei ani de la accidentul auto

Tânărul de 27 de ani își dezactivase contul de Instagram după ce a făcut o serie de declarații controversate cu privire la accidentul grav în care a fost implicat. În urmă cu trei ani, Mario Iorgulescu a provocat un accident cumplit, în urma căruia a murit un bărbat însurat, care avea și doi copii. Abia zilele acestea a dezvăluit care este motivul real pentru care ar fi provocat accidentul. Bonus: susține că nu se va prezenta la proces și că nu este de acord, sub nicio formă, cu cei 20 de ani de închisoare pe care ar trebui, din punct de vedere legal, să-i execute.

„Aș ruga-o pe doamna judecător să nu mai ruineze o viață de om că deja a fost ruinată o familie. Faceți dreptate, nu zice nimeni să nu o faceți, îmi asum, dar nu cum doriți să mă dați exemplu unei țări întregi, sunt tânăr, am niște probleme la cap. Din păcate, au fost descoperite târziu, că, poate dacă le descopeream mai devreme, evitam acest incident.

Nu mă prezint la proces pentru că am nevoie de atenție medicală și chiar am o problemă cu o leziune pe lobul frontal al creierului. Poate că mesajul ăsta dă dovadă că sunt coerent. (…) Păi, în cazul meu, ar trebui să se dea culpă comună, știți de ce? Pentru că și decedatul a consumat cocaină și, era într-o stare care nu îi permitea să se urce la volan, pot să spun că am avut ghinion amândoi”, a spus fiul lui Gino Iorgulescu pe rețelele de socializare, înainte de a-și dezactiva conturile.

