Mario Iorgulescu a oferit primul interviu, după ce a ucis un tânăr, în urmă cu trei ani: „Victima era și ea drogată. Oamenii mai și greșesc, nu cred că merit 20 de ani”

Fiul lui Gino Iorgulescu a oferit primul interviu, la trei de la accidentul care i-a schimbat complet viața. Mario Iorgulescu a făcut declarații uluitoare.

Mario Iorgulescu a trecut printr-un episod care i-a marcat viața. În urmă cu 3 ani, fiul lui Gino Iorgulescu a omorât un tânăr, în urma unui accident rutier. Acum, după atâta timp, acesta a oferit un interviu în care a spus cu lux de amănunte ce s-a întâmplat, mai exact. Victima a fost și ea depistată ca fiind drogată, spune el.

„Victima era și ea drogată. Actele le are și avocatul meu. Dar acum nu pot vorbi cu el, nu am numărul lui și sunt certat cu ai mei. Cu tata nu mai vorbesc de vreo două luni, iar cu mama m-am certat aseară. Mă tot cert cu ei de trei ani de zile, în fiecare zi aproape. Nu merg lucrurile între noi. Nu vreau să mă întorc în România. Mi-aș dori să fiu condamnat cu suspendare și să îmi fac pedeapsa în Italia”, a declarat Iorgulescu pentru Fanatik.

Acea noapte în care s-a petrecut teribilul accident îl va bântui toată viața. Timp de un an și jumătate, Mario a plâns în fiecare zi și a fost atât de afectat, încât are și în prezent coșmaruri din cauza morții tânărului.

Nu mai poate da timpul înapoi, însă a promis familiei victimei că va avea grijă de copii care au rămas fără tată.

„Vreau să le spun că aș vrea să dau timpul înapoi, nu aș mai face acea greșeală. Nu pot să dau timpul înapoi, dar pot să le fac o promisiune. Voi avea grijă de acei copii, nu le va lipsi nimic, niciodată, mă voi ocupa personal, eu și familia mea.

Voi face tot posibilul să nu ducă lipsă de nimic, chiar știu că le este greu fără tată, mi-aș fi dorit să nu se întâmple asta”, a mai mărturisit acesta, pentru sursa menționată anterior.

Mario Iorgulescu: „O viață e pierdută deja, sper să nu o nenorocească și pe o a doua”

După acel episod teribil, Mario a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transferat de către părinți în Italia și internat într-o clinică în 2019, după acel accident. La momentul respectiv, procurorii l-au acuzat că a produs acel accident din cauza consumului de droguri și alcool și au emis primul mandat european de arestare preventivă.

Apoi, Mario a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu executare pentru o faptă pe care a comis-o înainte de acel accident, în al doilea mandat european de arestare preventivă.

„Sunt în Italia, într-o clinică psihiatrică. Am o leziune la lobul frontal, medicii spun că e de când eram copil, de când am căzut în cap. Nu mă simt deloc bine, abia pot să stau. Sunt înconjurat, aici, de oameni cu probleme psihice. Nu am cu cine să vorbesc, am momente când o iau razna.

Mi se pune pata pe câte cineva, m-am și bătut pe aici, nu sunt deloc în toane bune. Am nevoie de îngrijiri medicale permanente, dar nu am inventat boala așa cum cred procurorii. Preferam să vin să îmi fac pedeapsa, dar trebuie să mă vindec.

Sper să se judece corect, să nu fiu judecat după statut, după nume sau după ce am făcut în trecut. Îmi asum acea greșeală, dacă vor să mă condamne, o să fac și închisoare. Dar nu cred că merit 20 de ani de închisoare pentru acea greșeală și pe care o regret. O viață e pierdută deja, sper să nu o nenorocească și pe o a doua”, a spus el.