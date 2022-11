Mario Iorgulescu, noi declarații halucinante despre accidentul care a avut loc acum trei ani: „Dacă le descopeream mai devreme, evitam acest incident”

Mario Iorgulescu face noi declarații referitoare la accidentul ce a avut loc acum trei ani. Fiul lui Gino Iorgulescu, șeful LPF (Liga Profesionistă de Fotbal), a făcut dezvăluiri halucinante despre motivul care a dus la teribilul accident ce i-a schimbat complet cursul vieții.

Mario Iorgulescu nu va putea uita niciodată teribilul accident ce i-a marcat, complet, viața. În urmă cu trei ani, fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident cumplit, în urma căruia, un bărbat și-a pierdut viața.

Victima a lăsat în urmă o soție văduvă și doi copii care nu-și vor mai vedea tatăl niciodată.

Acum, după anii în care a suferit, la fel, ca familia victimei, după cum reiese din declarațiile pe care le-a făcut, Mario a dezvăluit și care este motivul real pentru care a provocat cumplitul accident.

Declarațiile halucinante făcute de Mario Iorgulescu

Tânărul a spus că are probleme la cap, probleme care l-au „împins” să provoace accidentul.

„Aș ruga-o pe doamna judecător să nu mai ruineze o viață de om că deja a fost ruinată o familie. Faceți dreptate, nu zice nimeni să nu o faceți, îmi asum, dar nu cum doriți să mă dați exemplu unei țări întregi, sunt tânăr, am niște probleme la cap. Din păcate, au fost descoperite târziu, că, poate dacă le descopeream mai devreme, evitam acest incident”, a fost declarația lui Mario pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Mario Iorgulescu a oferit primul interviu, după ce a ucis un tânăr, în urmă cu trei ani: „Victima era și ea drogată. Oamenii mai și greșesc, nu cred că merit 20 de ani”)

Își dorește o pedeapsă mai blândă

Mario susține că nu se va prezenta la proces, din cauza unei probleme medicale ce necesită mai multă atenție, și, totodată, susține că nu merită 20 de ani de închisoare deoarece că nu este singurul vinovat pentru această nenorocire.

„Nu mă prezint la proces pentru că am nevoie de atenție medicală și chiar am o problemă cu o leziune pe lobul frontal al creierului. Poate că mesajul ăsta dă dovadă că sunt coerent. (…) Păi, în cazul meu, ar trebui să se dea culpă comună, știți de ce? Pentru că și decedatul a consumat cocaină și, era într-o stare care nu îi permitea să se urce la volan, pot să spun că am avut ghinion amândoi”, a mai completat acesta.

Gino Iorgulescu susține și el că are un fiu cu probleme la cap

Gino Iorgulescu a oferit o declarație scurtă, în care își caracterizează fiul ca fiind unul cu probleme mintale și, că numai un părinte poate simți ce simte el.

„Sunt un om foarte amărât! Fi-miu e dus cu capul, iar eu sunt și părintele și tutorele lui. Nu vreau să comentez mai mult. Puneți-vă în situația mea, mai ales cei care au copii, și o să vedeți cam ce pot simți eu, de câțiva ani!“, a declarat șeful Ligii Profesioniste de fotbal.