„Baba Vanga de România” a dispărut fără urmă. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu Valentina Gârlea, celebra clarvăzătoare

„Eu nu mai colaborez cu ea de cinci ani, nu mai știu nimic de ea și nici dacă mai profesează. Nici nu vreau să mai aud nimic legat de toate acestea. În prezent, nici nu mai sunt în Iași”, a declarat doctorul Adrian Florin Vasîlca, potrivit BZI.

În locul în care Valentina Gârlea își primea pacienții, în prezent se află un cabinet medical de cardiologie al unui medic primar, pe nume Ana Nicolae.

„Am cumpărat acest cabinet de la doctorul Adrian Vasîlca. Acest lucru s-a întâmplat acum un an, iar după ce l-am cumpărat nu am mai auzit nimic despre dumnealui. Am auzit multe despre doamna Valentina, însă noi nu am cunoscut-o niciodată personal. Nu am niciun detaliu despre ei”, a transmis secretara cabinetului de cardiologie.

(CITEȘTE ȘI: VREI SĂ AI MAI MULŢI BANI? 9 SFATURI DE LA BABA VANGA DESPRE CE TREBUIE SĂ FACI CA SĂ EXCELEZI LA ACEST CAPITOL! AL TREILEA ÎŢI DĂ FIORI)

Nimeni nu a mai văzut-o pe celebra ghicitoare din 2019

Din 2019, nici măcar vecinii nu au mai văzut-o pe „Baba Vanga de România”. Se spune că celebra ghicitoare se îmbolnăvise și venea tot mai rar la cabinet. Ulterior, aceasta a dispărut fără urmă. Iată ce mărturisiri a făcut administratorul blocului din strada Oancea, unde Valentina Gârlea a avut cabinetul.

„O cunosc pe doamna Valentina Gârlea, a stat în blocul acesta mulți ani, aici își primea pacienții. Însă din anul 2018 a început să vină tot mai rar, pentru că era bolnavă. Venea o dată pe săptămână. Era în colaborare cu domnul Vasîlca, ce a avut și cabinetul Medisan. Și acesta este închis acum.

Din 2019 nu am mai văzut-o deloc. Nu știu ce s-a întâmplat cu ea, a dispărut fără să lase urme. Încă mai vine lume aici și întreabă de ea, unii sunt chiar disperați și îmi spun că nici numerele de telefon pe care doamna Valentina le are afișate pe Google nu merg, sunt incorecte. Eu nu am cum să-i ajut, pentru că, la fel ca ei, nici eu nu știu nimic”, a povestit acesta.

„Știu despre ea că era oarbă din naștere. A primit un dar de la Dumnezeu pe care l-a dus mai departe și era căutată de multă lume. Am stat în bloc cu ea, acum este un cabinet medical de cardiologie acolo. Când eram mai tânără o vedeam mai des, dar n-am fost niciodată la ea, pentru că era foarte scump și nici nu cred în astfel de lucruri. De mulți ani n-am mai văzut-o, nici nu știu dacă mai trăiește. A plecat de aici și cred că s-a dus la țară, undeva. Era și ea bătrână, ar trebui să aibă acum cam 75 de ani”, a spus o vecină.

(VEZI ȘI: BABA VANGA, PREVIZIUNI CUTREMURĂTOARE PENTRU 2023. CLARVĂZĂTOAREA NE-A AVERTIZAT CĂ ÎN EUROPA VA AVEA LOC O NENOROCIRE)