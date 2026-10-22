Babasha și mama copilului său s-au despărțit?! Detaliul care i-ar fi dat de gol

Babasha și Mălina Ciubotariu, în pragul despărțirii? Fanii au început să-şi pună întrebări după ce artistul și logodnica lui nu ar mai avea aceeași prezență unul în viața celuilalt pe rețelele de socializare. Deși niciunul dintre ei nu a confirmat o eventuală separare, schimbările remarcate de urmăritori au ridicat numeroase semne de întrebare.

Povestea de dragoste dintre Babasha și Mălina Ciubotariu părea una dintre cele mai solide din showbiz. Cei doi au devenit părinți în aprilie 2025, atunci când logodnica artistului a adus pe lume primul lor copil, un băiețel care le-a schimbat complet viața și care i-a apropiat și mai mult.

Babasha și Mălina său s-au despărțit?

În ultimele zile, internauții au observat mai multe schimbări în comportamentul celor doi pe rețelele sociale. Se pare că Babasha nu o mai urmăreşte pe Mălina pe Instagram, un detaliu care a alimentat rapid speculațiile privind o posibilă ruptură.

De asemenea, fotografiile în care apărea logodnica sa nu mai sunt vizibile pe contul acestuia. Chiar dacă astfel de gesturi nu reprezintă neapărat o confirmare a unei despărțiri, ele au fost suficiente pentru a genera numeroase discuții în mediul online.

Declarația făcută de Babasha despre mama copilului său

În trecut, Babasha a vorbit de mai multe ori despre partenera sa și despre cât de mult o apreciază pentru implicarea în creșterea fiului lor. Artistul mărturisea că venirea pe lume a copilului l-a făcut să o iubească și mai mult și să o privească cu și mai multă admirație.

Invitat la Xtra Night Show, cântărețul spunea că își dorește să fie mai prezent în viața familiei sale și considera că Mălina merită mult mai mult decât reușește el să îi ofere.

„Nu o ajut pe cât de mult ar merita și îmi pare rău pentru treaba asta. Încerc să fiu și mai apropiat de ea și un soț mai bun. Eu consider, pe lângă cât de mult îl iubesc pe Cairo, băiatul nostru, m-a făcut să o iubesc de 10 ori mai mult pe ea pentru că o văd cât de puternică e și cât de devotată este pentru a fi o mamă bună pentru băiatul nostru. Ar merita orice (…) Merită mult mai mult decât atât”, a declarat Babasha, în urmă cu ceva timp, la Xtra Night Show.

În lipsa unei reacții oficiale din partea celor doi, zvonurile privind o posibilă despărțire continuă să circule în mediul online, iar fanii așteaptă să afle dacă schimbările observate pe rețelele sociale au sau nu legătură cu situația reală a relației lor.

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