Bacalaureat 2024, sesiune vară. Ce le este interzis elevilor să facă la probe și cum pot fi sancționați

Bacalaureat 2024, sesiune vară. După probele orale, elevii se pregătesc să pășească în sălile de examen pentru probele scrise. Luni, 1 iulie 2024, se va desfășura proba la Limba și Literatura Română. Elevii au la dispoziție 3 ore să rezolve cerințele. Totodată, aceștia trebuie să respecte un set de reguli impus de Ministerul Educației, pentru o bună desfășurare a probelor. Iată informațiile mai jos, în articol.

Luni, 1 iulie 2024, elevii care au absolvit ciclul liceal vor susține proba scrisă la Limba și Literatura Română. Peste 134.000 de absolvenți au început sesiunea de vară a „examenului maturității” pe 17 iunie, susținând probele orale. Acum, de la 1 iulie, elevii se întorc în sălile de examen pentru probele scrise. De altfel, elevii trebuie să respecte o serie de reguli pentru buna desfășurare a examenelor.

Accesul în sala de examen se va face până la ora 08:30. Elevii trebuie să aibă un act de identitate valid asupra lor. De la ora 09:00, vor primi subiectele, având 3 ore la dispoziție să le rezolve. Ministerul Educației a oferit toate detaliile necesare pentru buna desfășurare a examenelor. De alfel, există o listă cu obiectele interzise în sălile de examen.

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen sunt supravegheate audio-video”, se arată pe site-ul Ministerului Educației.