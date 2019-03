Bad Angie s-a demachiat în direct la TV! Cum arată adevărata ei față

Angie Moisescu sau Bad Angie, așa cum o știe toată lumea, a acceptat provocarea să se demachieze în direct la TV. Vedeta a avut curajul să se arate tuturor adevărata ei față, fără strop de machiaj.

Blondina a luat demachiantul şi și-a șters tot machiajul, menționând încă de la început că are pistrui pe față, care s-au văzut ulterior. Tânăra, cunoscută şi drept „preferata lui Scărlătescu” de când a participat la „Chefi la cuţite”, a declarat că nu își face tratamente special pentru față, apelează la măștile naturale.

„Da, sunt cu cineva. E la început, vedem ce o să fie. Nu vreau să mă mai pronunţ, începuturile nu se povestesc, se trăiesc. Ne cunoaştem de două luni. M-a atras faptul că este inteligent şi îmi plac bărbaţii inteligenţi. Îmi înţelege meseria şi cred că e mândru de ceea ce fac. Şi el este un om foarte ocupat, ne vedem mai mult seara. Nu are nicio legătură cu ceea ce fac eu. Nu vreau să mă pronunţ şi să zic că am o relaţie şi peste două luni să zic că nu mai am. E penibil”, a declarat Bad Angie pentru Antena Stars.

Anul trecut voia să plece din țară



În luna iulie a acestui an, Bad Angie recunoștea că nu este mamă cu normă întreagă și că va regreta tot timpul că a cedat custodia copilului. Dar posibilitățile financiare de la vremea respectivă nu îi permiteau să îl întrețină pe cel mic.

”Am fost căsătorită timp de 4 ani. Am cedat custodia copilului, pentru că aşa a fost situaţia mea financiară atunci. O pensie alimentară era foarte mică. Mama era bolnavă, la pat. Trebuia să am grijă de ea. Când am divorţat aveam 22 de ani şi când m-am căsătorit aveam 19 ani. Acum, gândind la rece, îmi doream doar o familie, nu eram îndrăgostită. Dansul a fost o alegere forţată. Am rămas eu singură să am grijă de mama. Trebuia să găsesc un job care să ne întreţină. (…) Nu ştiam să stau pe tocuri. Eram băieţoaică şi nu puteam să dansez pe tocuri. Regret în fiecare zi, când pun capul pe pernă (n.r.- că a cedat custodia copilului ei)”.