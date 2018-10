O ceartă între doi tineri a degenerate, în urmă cu șase zile, în zona de ieșire de la stația de metrou Piața Victoriei. Unul dintre ei ar fi scos un pistol și a amenințat. L-a băgat apoi în geantă și a fugit. Un angajat al Metrorex a observant și a anunțat Poliția, care a început cercetările.

Băiatul de 19 ani a fost prins luni și va fi cercetat.

”În această dimineață , in jurul orei 08. 00, politisti din cadrul Brigăzii Poliție Transport Public cu sprijinul unui coleg din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat într-o stație de metrou din sectorul 3, un tânăr de 19 ani, din București, principal suspect în cazul de amenințare din seara de 24 octombrie. Din cercetările efectuate s-a stabilit, că la acel moment, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla in statia de metrou Piata Victoriei ar fi amenințat un bărbat, cu un pistol, după care a părăsit zona.

Ulterior in timp ce se afla într – un tren de metrou oprit in stație, ar fi agresat mai multe persoane, după care a fugit.

Cu ocazia depistarii, in geanta pe care o avea asupra sa, a fost gasit un pistol cu aer comprimat, nespus autorizării, precum si un cutit, tip briceag.

Tânărul de 19 ani a fost reținut și urmează a fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 cu propunere de luare a unei măsuri preventive pentru săvârșirea infracțiunilor de tulburare a ordinii și liniștii publice și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, au anunțat oamenii legii.