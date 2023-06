Băiatul măcelărit în Grădina Botanică din Craiova s-a trezit din comă! Cere să-și vadă prietena, despre care nu știe că a murit! EXCLUSIV

Emanuel (20 de ani) s-a trezit din comă, după ce a fost atacat cu bestialitate de Alexandru (17 ani), acum două zile, în Grădina Botanică din Craiova. Tânărul și Meliss (14 ani) se plimbau prin parc când au dat nas în nas cu adolescentul care avea să se transforme în călău. Scandalul ar fi pornit după ce minorul i-ar fi aruncat priviri indiscrete fetei.

O zi obișnuită avea să se transforme într-o adevărată tragedie. Emanuel (20 de ani) și Meliss (14 ani) se plimbau prin Grădina Botanică din Craiova, când la un moment dat s-au întâlnit cu Alexandru – Mario (17 ani), cel care avea să devină călău. Minorul s-ar fi uitat insistent la fată, fapt care l-a deranjat pe Emanuel. Între cei doi ar fi pornit un conflict de zile mari, potrivit primelor informații oferite de autorități. Nimeni nu se aștepta ca Alexandru să scoată din rucsac un cuțit de vânătoare și să-i atace cu o mare cruzime pe cei doi tineri. Băiatul de 17 ani a ucis-o cu sălbăticie pe Meliss, iar pe Emanuel l-a băgat în spital, în stare critică. Ore în șir s-a luptat băiatul să trăiască. Și, într-un final, a reușit!

CITEȘTE ȘI: MESAJUL SFÂȘIETOR TRANSMIS DE MAMA FETEI UCISE ÎNTR-UN PARC DIN CRAIOVA: „MELIS, AI FOST UN ÎNGER CARE NE-A ADUS BUCURIE”

Emanuel s-a trezit din comă

Tânărul rănit în Grădina Botanică a ieșit din comă. Conform surselor CANCAN.RO, el reușește să articuleze câteva cuvinte, dar nu vorbește cursiv. Își recunoaște familia și știe de ce se află acolo. Întreabă prin semne de iubita lui, însă nu știe, încă, faptul că Meliss a decedat. Astăzi, craiovenii au făcut cozi interminabile la Centrul de Transfuzii, pentru a-i dona sânge tânărului.

Detalii cutremurătoare ies la iveală și despre tânărul criminal. Avea des accese de furie, fusese sancționat disciplinar la școala militară și se certa foarte des cu tatăl său. În urmă cu câțiva ani fugise de acasă și a fost găsit de poliție în soc hipotermic.

CITEȘTE ȘI: TÂNĂRUL DE 17 ANI CARE A UCIS-O PE MELIS ÎN GRĂDINA BOTANICĂ DIN CRAIOVA A FOST ARESTAT. AVOCATUL SUSȚINE CĂ-ȘI REGRETĂ CRIMA

Ce spune primarul Craiovei despre tragedie

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a ținut o conferință de presă în care a dat detalii importante despre întâlnirea unor polițiști locali cu Alexandru, în Grădina Botanică. Oamenii legii îl opriseră pe băiatul de 17 ani, pentru că părea suspect. Acesta le-a spus că este elev la liceul militar din oraș, a fost felicitat, iar echipajul și-a continuat drumul. Mai târziu, aveau să descopere oroarea comisă.

„Aș vrea să îmi exprim condoleanțele pentru familia îndoliată și speranța că tânărul care se află în spital va fi bine. De dimineață, din discuțiile pe care le-am avut cu medicii care-l tratează, am înțeles că starea este mult îmbunătățită față de ieri, ceea ce nu poate decât să ne bucure.

Aș vrea să încep prin a vă spune ceea ce cunosc eu în calitate de primar. Am fost tot timpul întrebată zilele acestea despre detalii din anchetă: nu am de unde să le cunosc, instituția noastră nu este implicată în niciun fel. Aceste detalii nu le poate da decât parchetul sau poliția, noi nu le cunoaștem, nici nu am vrut să fac niciun fel de speculații asupra acestei tragedii. M-am ferit să fie și transformată, tragedia respectivă, într-un circ politic așa cum, din păcate, văd că și în această ședință de consiliu local s-a încercat a se transforma.

Povestea pe care eu o cunosc de la poliția locală este următoarea: acest individ a intrat în Grădina Botanică, s-a întâlnit cu echipajul de la poliția locală, echipajului i s-a părut suspect individul și l-a oprit ca să poarte discuții. S-a părut suspect, în primul rând, pentru că era singur la o oră când erau 40 de grade afară și se uita foarte insistent la una din statuile din Gradina Botanică.

L-au oprit și identificat, era frumos îmbrăcat, a vorbit frumos, a zâmbit, a spus că este elev la Liceul Militar și, bineînțeles, că a fost lăsat să meargă mai departe. Nu cred că vreunul dintre dumneavoastră ați fi acceptat, de exemplu, dacă ar fi vorba de copilul dumneavoastră, un copil oarecare nu un criminal, ca poliția locală să/l oprească fără să aibă niciun fel de indicii și să-l caute în geantă”, a declarat edilul.