Băiețelul de 1 an al unor militar din Câmpia Turzii, diagnosticat cu o boală cumplită. Rareș are nevoie de ajutorul nostru

Rareș Andrei Olteanu se luptă la nici doi anișori cu o maladie teribilă: rabdomiosarcom alveolar – o formațiune tumorală malignă mezenchimală sau epitelială, care se dezvoltă la nivelul țesuturilor moi. În prezent, el se află în Italia, unde urmează un tratament cu chimioterapie, însă costurile sunt peste puterile părinților săi. Denisa și Cosmin Olteanu, care lucrează în cadrul Unității Militare 01824 Câmpia Turzii, și-au spus drama printre lacrimi. Ei speră că mulți oameni vor răspunde apelului lor disperat și vor dona bani pentru ca fiul lor să poată țină piept temutei boli cu care a fost diagnosticat.

Băiețelul de 1 an al unor militar din Câmpia Turzii, diagnosticat cu o boală cumplită

Problemele de sănătate ale lui Rareș au apărut pe când avea patru luni, când părinții au remarcat că nu respiră prea bine pe nas. După ce au trecut pragul cabinetelor mai multor medici, unde unii dintre ei i-au pus diagnostice greșite, Denisa și Cosmin Olteanu au aflat de ce boală suferă, de fapt, primul lor copil. Specialiștii le-au spus tinerilor părinți ce înseamnă “rabdomiosarcom alveolar”, iar ei au decis să meargă cu Rareș în Roma, unde a fost supus unor noi investigații. Medicii italieni nu au avut vești bune, pentru că, din nefericire, tumora respectivă mai are și patru metastaze, una fiind localizată pe coloana vertebrală.

Mai mult, doctorii le-au mai zis că șansele la supraviețuire ale lui Rareș sunt de 25%, din cauza faptului că e prea mic. Chiar și așa, Denisa și Cosmin Olteanu nu și-au pierdut speranța și se roagă în fiecare zi pentru o minune. Durata tratamentului este de trei ani, iar costurile acestuia sunt foarte mari. Tatăl îngerașului spune însă că organismul acestuia răspunde foarte bine tratamentului.

Din suma de 180.000 de euro, 150.000 de euro sunt acoperiţi de cardul european de sănătate pe care părinții copilului îl deţin, mai este nevoie de doar 30.000. Puteți dona și dumneavoastră, orice sumă, în contul: RO03BTRL05101201P12738XX este contul Denisei Olteanu, mama lui Rareș, care, în prezent, se află cu el la tratament în Roma.

“Mă numesc Olteanu Cosmin, sunt cadru militar la unitatea militară 01824 Câmpia Turzii, sunt căsătorit cu Olteanu Denisa; și ea fiind tot cadru militar încadrată la aceeași unitate militară. Pe data de 07.02.2017 a venit pe lume primul nostru copilaș pe nume Olteanu Rareș Andrei. Totul a fost frumos până când am observat că la vârsta de 4 luni nu respiră bine pe năsuc, de atunci a început calvarul. Am mers pe la diverși doctori ORL să vedem care este problema, și s-au administrat diverse medicamente antibiotice spunându-ne că are o deviație de sept.

Am continuat așa până când copilul a împlinit 9 luni, stare lui deteriorându-se de la o zi la alta. Am observat că se deformase facial pe partea dreaptă, I se umfla pe zi ce trecea orbita ochiului drept și obrazul. Am mers din nou la doctor și ne-au zis că are o infecție. I s-a făcut endoscopie nazală, în urma căreia s-a observat în interior o tumoră care la final de investigație, după biopsie, a fost malignă.

Diagnosticul fiind de rabdomiosarcom alveolar. Am plecat cu copilașul de urgență la o clinică din Roma pentru investigații și acolo, după o săptămână de alte investigații s-a adeverit diagnosticul doar că tumora respectivă mai are și patru metastaze, una fiind localizată pe coloana vertebrală.

Fiind foarte mic, doctorii ne-au dat șanse de supraviețuire de 25 la sută. Costul tratamentului atinge suma de 180.000 de euro, bani pe care nici în vise nu ne gândeam că-i vom avea.

Copilul a început tratamentul cu chimioterapie, durata tratamentului este de 3 ani. Acum Rareș este mai bine, răspunde tratamentului, ne-am stabilit în Italia, am fost nevoiți să închiriem un imobil unde plătim lunar o sumă de 700 de euro. Eu sunt nevoit să fac naveta lunar, pentru a putea merge și la serviciu pentru a nu rămâne fără bani măcar de subzistență”, a povestit tatăl cu tristețe pentru jurnaliștii de la ziarul21.ro.

Și tu poți să ajuți la salvarea lui Rareș Andrei Olteanu! Donează orice sumă, oricât de mică ar fi, în contul de mai sus, iar micuțul poate avea mai multe șanse la viață.