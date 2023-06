Balamuc între ex-anteniștii Victor Ciutacu și Mihai Morar. Vedeta Radio ZU îi dă o replică usturătoare fostului său amic: „Furăciunea rămâne furăciune” EXCLUSIV

A pornit un război declarativ între ex-anteniștii Victor Ciutacu și Mihai Morar! Obiectul „balamucului”: difuzarea unei părți din interviul cu Părintele Vasile Ioana pe care vedeta Radio ZU l-a moderat. Însă, nu difuzarea în sine a fost problema, ci faptul că ar fi existat un impediment tehnic în urma căruia nu a fost afișat numele podcastului. După schimbul de dialoguri acide între cei doi, Mihai Morar a dat „decisiva”, într-o declarație pentru CANCAN.RO! Iată detaliile mai jos, în articol.

Între Victor Ciutacu și Mihai Morar pare să fie, cel puțin în momentul de față, o linie conversațională încordată, totul pornind de la un material care a fost difuzat pe micile ecrane. „Mărul discordiei” este, de fapt, modul în care o parte din podcastul moderat de vedeta Radio ZU a fost rulat la RTV. În timpul rulării materialului la televizor, apăreau Mihai Morar și Părintele Vasile Ioana, însă fără să fie vizibil locul de unde a fost preluată partea respectivă a interviului. Fiind vorba, de altfel, despre podcastul vedetei radio, Fain&Simplu.

Mihai Morar a replicat: „Furăciunea rămâne furăciune!”

Victor Ciutacu i-a răspuns lui Mihai Morar, după ce vedeta Radio ZU a spus despre postul TV că este „unul dintre canalele din care miroase zilnic a putrezire umană și a descompunere morală”. Jurnalistul nu s-a lăsat mai prejos și a replicat. Însă, „războiul” între ex-anteniști pare să fie domolit, cel puțin pentru moment, chiar de omul de radio. CANCAN.RO a obținut, în exclusivitate, o reacție din partea lui Mihai Morar!

„Furăciunea rămâne furăciune, chiar dacă arunci cu noroi ca să o acoperi. Nu vreau să întru în alte polemici, este sub nivelul meu”, a declarat Mihai Morar, pentru CANCAN.RO.

Victor Ciutacu a reacționat, la scurt timp după ce vedeta Radio ZU a spus despre postul TV că „miroase zilnic a putrezire umană”

Victor Ciutacu nu s-a abținut și a ținut să transmită un mesaj, la scurt timp după ce Mihai Morar și-a expus opinia despre postul TV la care jurnalistul activează. Jurnalistul susține că trebuie să fie o onoare pentru el că a apărut „în prime time, pe postul de știri cu cea mai mare audiență”.

„Mihăiță, hai s-o lămurim și s-o reglăm bărbătește.

– Podcastul tău a fost inițial citat. Din nefericire, din cauză că fragmentul a fost difuzat în fereastră, nu în full, cum ar fi trebuit, nu s-a mai văzut. Ceea ce nu ne scuză neatenția și superficialitatea. În plus, dacă voia cineva să te ascundă și să-ți dea jos laurii de pe frunte, te tăia la montaj. Dar n-a făcut-o nimeni. Ai apărut, așadar, în prime time, pe postul de știri cu cea mai mare audiență. Ar trebui, dacă ai avea conștiința adevăratei tale poziții în ierarhia valorilor, să fie o onoare pentru tine. Să faci capturi, să le printezi și să le înrămezi.

– Am ales să difuzez bucata aia de podcast din două motive. Unu la mână, faptul în sine că un popă umple, cu bilete tăiate la intrare, Ateneul Român e o știre în sine. Doi la mână, Vasile Ioana, pe care-l cunosc de pe vremea când tu săreai liniile de tramvai la oraș, să nu te curenteze, chiar a spus lucruri mișto. Cum a făcut-o și când cu referendumul pentru familie, dar nu-mi amintesc ca atunci să-ți fi stârnit vreun interes, mie da. Dacă nu doreai să fii preluat, ceea ce mă îndoiesc, având în vedere cât de ahtiat după popularitate ieftină ești, puneai restricții de copyright”, a spus jurnalistul.

Ciutacu: „Dacă te țin bretelele și ai ceva de reproșat sau de demonstrat, răfuiește-te cu mine”

De altfel, Victor Ciutacu a continuat să își expună opinia. Jurnalistul susține că întreaga situație de acest tip ar fi putut fi evitată, dacă omul de radio i-ar fi dat un mesaj prin care să îi explice că nu este de acord cu modul de difuzare. Cei doi se cunosc de ani buni și au fost colegi la Antena 1.

„- Dacă chiar urla revolta-n tine, în timp ce materialul era difuzat pe post în prime time, în cea mai vizionată emisiune a postului care îți pute, îmi dădeai mesaj și o rezolvam instant. Ai numărul meu, e același. Am fost colegi într-un post tv în care tu făceai emisiuni de înaltă ținută cu Adelina Pestrițu lângă tine și cu eminente intelectuale gen Bianca Drăgușanu invitate.

– Dacă te țin bretelele și ai ceva de reproșat sau de demonstrat, răfuiește-te cu mine, sunt băiat mare. Nu-mi jigni colegii. Oricare dintre ei e, profesional, la ani lumină distanță de tine, nu în favoarea ta.

– Scrii mult, siropos și inconsistent. Iar faptul că, după ce ani de zile ai zgârmat la propriu prin rahat și lenjerii, te-ai rebranduit în PR financiar al doctorilor și popilor celebri. Și bei pe bani suc de aronia pe Facebook, nu te face automat ziarist. Păstrează-ți statutul de saltimbanc, te prinde mai bine”, este mesajul transmis de Victor Ciutacu, arată ziare.com.

