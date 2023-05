Abia acum s-a aflat! Motivul pentru care Mihai Morar s-a retras din televiziune: „Ața asta s-a rupt exact când...”

Mihai Morar a făcut mărturisiri legate de parcursul său în televiziune, unde mai bine de un deceniu le-a prezentat telespectatorilor emisiunea „Răi da buni”. Ulterior, acesta a renunțat la industria Tv și radio, devenind gazda podcast-tului „Fain&Simplu”. Acum, omul de televiziune a vorbit despre adevăratul motiv pentru care a decis să se retragă din lumina reflectoarelor.

Mihai Morar: „N-am renunțat la televiziune, am renunțat la „Răi da buni”

În cadrul unui interviu, Mihai Morar a mărturisit că această schimbare de a renunța la funcția de prezentator Tv, s-a produs în contextul pandemic, care a afectat considerabil viețile românilor. Moderatorul este de părere că în această viață sunt lucruri care, la un moment dat, au un final, cum a fost și cazul show-ului Răi da buni, pe care l-a prezentat vreme de 13 ani.

„N-am renunțat la televiziune, am renunțat la > pe care l-am făcut 13 ani. Contextul ăsta pandemic, cum îi zici, ne-a trezit pe foarte mulți dintre noi și trezirea mea a fost la modul că îți dai seama că unele lucruri sunt doar o obișnuință, o rutină, și le faci doar pentru că așa spune cineva sau pentru că trebuie să le faci.

Însă sunt lucruri cărora în viața asta trebuie să înveți să le dai drumul, și la mine așa a fost. Eram într-o relație de-asta de codependență cu televiziunea. Aveam impresia c-așa-i bine să fac, că mă vede lumea, dar de fapt nu mă vedea nimeni real, așa cum voiam eu să mă vadă.

Și ca să vină în viața ta niște lucruri care să-ți dea ocazia să fii văzut așa cum ești tu, trebuie să dai drumul lucrurilor. Știi, e o ață de-asta, unele fire trebuie să le ducem înapoi după noi, dar alte fire trebuie să le lăsăm, pentru că nu te lasă să mergi mai departe. Iar ața asta cu televiziunea s-a rupt exact când trebuia să se rupă, în anul în care am făcut podcastul”, a declarat Mihai Morar pentru Viva.ro.

Mihai Morar: „Când am pus punct cu televiziunea, nu știam că voi face un podcast”

După ce a renunțat la emisiune, Morar nu a știut că se va implica într-un nou proiect care, se pare că a căpătat un real succes. Podcast-ul „Fain&Simplu” este urmărit de o comunitate impresionantă de oameni, iar el a reușit să atragă și mai multe simpatii odată cu moderarea acestuia. De asemenea, fostul prezentator Tv a mai punctat și faptul că nu se mai regăsea în emisiunea pe care o găzduia.

„Când am pus punct cu televiziunea, nu știam că voi face un podcast, că se va numi „Fain & Simplu, dar în lunile alea după ce am terminat cu > mi-am dat seama care e drumul meu, am avut timp și spațiu să mă gândesc. Plus că numele ăsta, > nu mă mai caracteriza, nu mai vorbea despre mine.

> a fost editorialul săptămânal pe care eu îl scriam în ziarul local din Baia Mare, când eram în liceu și scriam o pagină despre viața liceenilor, a tinerilor din oraș. Eram foarte critic, sarcastic. Ăla eram eu cel de-atunci, dar au trecut 20 de ani, nu mai eram rău, da bun, trebuia să rup ața asta și a venit >”, a mai spus el, potrivit sursei citate.

