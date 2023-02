Mihai Morar a dat cărțile pe față! De ce a renunțat la emisiunea „Răi, da‘ buni”, de pe Antena Stars: „Trebuia să fie cu mult înainte de a se termina”

Invitat în cadru podcastului „Te ascult”, Mihai Morar, a vorbit printre altele, despre decizia de a renunța la televiziune. Mihai modera emisiunea „Răi, da‘ buni”, de pe Antena Stars, emisiune care avea un rating destul de mare. Iată care sunt motivele care stau în spatele acestei decizii.

Mihai Morar este, în prezent, moderator de radio și în același timp, moderatorul podcastului „Fain și Simplu”. În urmă cu ceva timp, Mihai avea și emisiunea „Răi, da‘ buni”, de pe Antena Stars, unde avea invitați unul și unul din lumea mondenă. A renunțat, însă, la televiziune și s-a focusat pe ceea ce îl face cel mai fericit: radio.

Cu toate acestea, multă lume s-a întrebat care e motivul pentru care Mihai a renunțat la televiziune. În cadrul podcastului, „Te ascult”, moderat de Ilinca Vandici, acesta a vorbit despre acest lucru.

Mihai Morar, despre emisiunea „Răi, da‘ buni”: „Nu mai era sufletul meu acolo”

Mihai Morar a mărturisit că decizia de a renunța la televiziune a fost una potrivită și „sănătoasă”, căci și-a dat seama că nu mai este pe drumul cel bun și că trebuia să renunțe de mai demult.

„Momentul zero nu îl știu, a fost, dar nu îl știu. Trebuia să fie cu mult înainte de a se termina aventura mea, coabitarea mea cu televiziunea, mă rog, cu emisiunea pe care am prezentat-o. Nu îl știu, că dacă îl știam era bine.

Problema e când ajungi la minus. M-am dus, normal, că acolo te duc confortul, rutina, obișnuința unui loc călduț, unui fotoliu moale, unor invitații care vin așa, pe bandă rulantă, se schimbă din 15 în 15 minute, îi sună producătorul, tu vii cu 5 minute înainte de emisiune și le pui întrebări ca șmecherul”, a declarat Mihai, în cadrul interviului.

Ba mai mult decât atât, Mihai susține că nu se mai simțea bine în acea postură și nu se mai regăsea deloc în ceea ce făcea.

„Nu mai era sufletul meu acolo de foarte mult timp. Eu nu am o problemă cu televiziunea, dimpotrivă, eu cred că dacă faci conținut, poți să îl faci oriunde, important e să îți găsești publicul și să fii ok cu sufletul, dorințele tale, visurile tale.

Nu mai era cazul la mine, dar nu mi-am dat seama la momentul zero, că dacă îmi dădeam seama s-ar fi întâmplat mult mai devreme”, a mai zis Mihai Morar.