BANC | Bubulina se întoarce din Vama Veche și Bulă o ia la întrebări

Bubulina a fost în Vama Veche cu grupul ei de prietene. La întoarcere, Bulă o ia la întrebări:

– Ei, și cum a fost în Vamă, Bubulino?

– Cum să fie, frumos. Acolo, femeile or împletesc, ori fac amor ca nebunele.

– Și tu ce ai făcut?!

– Îți jur că am căutat andrele în toată stațiunea, dar nu am găsit.

Bancuri cu Bulă și Bubulina

Continuăm cu alte bancuri savuroase, așa că îți prezentăm alte glume veritabile cu aceleași personaje ale comediei românești.

Bulă și Bubulina, la tribunal să divorțeze

Bulă și Bubulina sunt la tribunal. Vor să divorțeze. Judecătorul o întreabă mai întâi pe Bubulina:

– Doamnă, de ce vreți să divorțați?

– Bulă nu mai este de rangul meu.

– Ah, am înțeles. Dar dumneavoastră, domnule, de ce vreți să divorțați?

– Păi, domnule judecător, nici Bubulina nu mai este de ranga mea!

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții, la hotel

Bulă și Bubulina, în noaptea nunții. Bubulina stătea în pat, într-o ținută sexy, și îl aștepta pe Bulă, care se uita pe fereastră. Așteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, Bulă, ce faci acolo? Hai, că nu mai pot aștepta!

– Stai, Bubulino, că vin acum!

Încă 30 de minute trec și Bubulina fierbe:

– Hai, Bulă, că te aștept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Stai, că vin acum, ce te grăbești așa?

Peste încă o jumătate de oră, Bubulina se duce la Bulă, supărată:

– Bă, Bulă, ce faci?? Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Îngândurat, Bulă îi răspunde, uitându-se în continuare pe fereastră:

– Bubulino, avea dreptate tata că este frumoasă noaptea nunții!

Bubulina e îngrijorată că Bulă a plecat de acasă

– Alo, Poliția?

– Da, doamnă!

– Soțul meu, Bulă, a dispărut de acasă. S-a dus să bea acum 3 zile și nu s-a mai întors.

– Doamnă, are vreun semn distinctiv?

– Sinceră să fiu, încă nu!