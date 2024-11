BANC | Bulă a invitat la cină un coleg de muncă

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să-ți aducă zâmbetul pe buze, așa că ți-a mai pus la dispoziție un banc amuzant. Să înceapă distracția! Spor la citit!

– Bubulino, am invitat la cină un coleg de muncă.

– Of, Bulă! Casa este cu susul in jos, n-am făcut cumpărături, toate vasele sunt murdare și n-am chef deloc să gătesc.

– Știu toate astea…

– Atunci de ce ți-ai invitat colegul la noi?

– Pentru că sărmanul are de gând să se însoare……

Alte bancuri savuroase

Bulă la școală

Profesorul: Bulă, spune-mi, te rog, o propoziție cu „mâine”.

Bulă: Mâine nu vin la școală!

Profesorul: Dar de ce?

Bulă: Pentru că am făcut deja propoziția!

Bulă și profesorul de matematică

Profesorul: Bulă, câți litri de apă are o găleată de 10 litri?

Bulă: Plină sau goală?

Bulă și lecția despre animale

Profesorul: Bulă, spune-mi un animal care începe cu litera „P”.

Bulă: Pisica!

Profesorul: Bravo! Și un animal care începe cu litera „Ș”?

Bulă: Șoarecele!

Profesorul: Foarte bine! Și unul care începe cu litera „Z”?

Bulă: Zgomotul pe care îl face pisica când prinde șoarecele!

Bulă și căsătoria

Prietenul lui Bulă: De ce te-ai însurat?

Bulă: Pentru că mi-era frică de hoți.

Prietenul: Cum așa?

Bulă: Păi, mai bine să-mi caute ea prin buzunare decât să-mi caute alții prin casă!

