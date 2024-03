BANC | Bulă ajunge acasă la ora 6 dimineața

Banc. Este duminică dimineața, motiv pentru care este momentul să zâmbiți! În a doua zi de weekend, vă aducem un nou banc savuros cu celebrul Bulă. Ajunge Bulă acasă, la șase dimineața, și dă nas în nas cu Bubulina, soția lui! Scurtul dialog între cei doi stârnește amuzamentul. Spor la râs.

Bulă ajunge acasă la ora 6 dimineața. Furioasă, Bubulina îl vede și îi spune:

– Bulă, sper că ai o explicație bună pentru care vii la ora asta.

– Da, Bubulino! Am venit să-mi beau cafeaua.

Vezi și BANCUL SFÂRȘITULUI DE SĂPTĂMÂNĂ | CERERE ÎN CĂSĂTORIE

Citește și BANC | BULĂ O CONSOLEAZĂ PE ALINUȚA DUPĂ CE I-A MURIT SOȚUL

Banc. Maria, Ion și divorțul

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze. Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…

Vezi și BANC | „ASEARĂ M-AM ÎMBĂTAT, AM SUNAT-O PE NEVASTĂ-TA ȘI I-AM ZIS TOTUL DESPRE NOI”

Negustorul bâlbâit, calul și merele de vânzare

Un ţăran negustor, cam bâlbâit de felul lui, vine în târg cu căruţa:

– Me-me-me-mere de-de-de vânzare!

Se apropie un trecător, se uită în căruţă, când colo, în căruţă erau prune.

– Păi bine domnule, dacă ai prune de ce strigi “mere”?

– Apăi, dacă strig “Prrrrrr-prrrrr-prrrrr-prune!” mi se opreşte calul!

Citește și BANC | „BULĂ, DE CE AI SMULS TOATE FLORILE DIN GRĂDINĂ?”