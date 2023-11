BANC | „Bulă, am intrat cu Loganul într-un Maybach!”

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc fresh cu Bulă, cel mai iubit personaj al glumelor românești. Vezi în ce situație hilară ajunge după ce Bubulina face accident. Râzi cu lacrimi!

Iată gluma:

„- Dragul meu Bulă, ai o mare problemă!

– Ce s-a întâmplat, Bubulino?

– Bulă, am intrat cu Loganul într-un Maybach. I-am propus proprietarului plata în natură și a acceptat.

– Și de ce mi-ai zis că am eu o problemă?

– Pentru că proprietarul este pe invers”

Bancuri cu Bulă și Bubulina

Uite mai multe bancuri care să-ți facă ziua mai bună, cu același cuplu comic:

Bulă vine beat acasă

„După o noapte de beție, Bulă se trezește a doua zi, în jurul prânzului, și, cu coada între picioare, îi spune soției lui, Bubulina:

– Bubulino, ce am făcut azi-noapte?!

– Bulă, nici nu întreba.

– Exagerezi! Bubulino, hai că nu am fost chiar așa de beat azi-noapte!

– Nuuu, deloc! Doar că, pe la ora 4:30, când te-ai întors, ai spart ușa și ai urlat: „Aveți vată de zahăr?”

– Aoleo. Și ce am făcut apoi?

– Ai intrat și mi-ai mâncat toate bețișoarele de urechi”

Bubulina se întoarce din Vama Veche

„Bubulina a fost în Vama Veche cu grupul ei de prietene. La întoarcere, Bulă o ia la întrebări:

– Ei, și cum a fost în Vamă, Bubulino?

– Cum să fie, frumos. Acolo, femeile or împletesc, ori fac amor ca nebunele.

– Și tu ce ai făcut?!

– Îți jur că am căutat andrele în toată stațiunea, dar nu am găsit”

Curiozitatea lui Bulă

„- Bubulino, eu sunt singurul bărbat din viața ta?

– Da, Bulă!

– Bun!

– Dar știi ce nu înțeleg eu, Bulă?

– Ce anume, Bubulino?

– Nu înțeleg ce aveți toți de îmi puneți întrebarea asta”

Excursia la Paris

„Bulă și Bubulina se duc pentru prima dată în Paris. Intră într-un restaurant, se apropie chelnerul de ei și le dă meniul – totul în franceză! Pentru a nu se face de râs, Bulă îi spune:

– Silvuple, le carne, le paste, le cartofi, le pâine, le vin!

Se întoarce chelnerul și le aduce exact ceea ce au comandat. La care Bulă, triumfător, îi spune nevestei:

– Bubulino, dacă nu erai cu mine, rămâneai flămândă!

Chelnerul îi aude și le spune:

– Ați fi rămas amândoi flămânzi dacă nu eram eu născut în Suceava!”

Dacă ți-au plăcut glumele, nu ezita să le arăți și prietenilor tăi!

