BANC | Bulă, băutura și marea schimbare

Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om.

– Și exact asta am făcut Bubulino! Chiar am venit alt om, doar că și ăstuia nou îi place să bea.

Alte bancuri haioase

Soțul, soția și detectorul de minciuni

Un bărbat se întoarce acasă de la muncă și îi spune soției:

— Iubito, am cumpărat un detector de minciuni! De acum înainte, nu mai poți să mă minți!

Soția îl privește calm și spune:

— Foarte bine, dragule. N-am nimic de ascuns.

Bărbatul scoate detectorul, îl pune pe masă și începe interogatoriul:

— Unde ai fost ieri după-amiază?

— La cumpărături.

Detectorul începe să piuie.

— Aha! Deci ai fost la cumpărături și ai mințit! Unde ai fost, de fapt?

— Bine, am fost la o cafea cu prietenele.

Detectorul piuie din nou.

— Cu prietenele?! Știu eu ce înseamnă asta! Ai fost la mall și ai cheltuit bani!

Soția oftează:

— Bine, am fost la mall și mi-am cumpărat o geantă. Dar era la reducere!

Detectorul începe să piuie atât de tare, încât bărbatul îl lovește cu palma.

— Nu se poate! Nici măcar acum nu spui adevărul!

Soția se ridică, ia detectorul și îl pune în fața lui.

— Acum e rândul meu. Unde ai fost tu aseară, când mi-ai spus că ai stat cu băieții la fotbal?

Bărbatul înghite în sec.

— La fotbal, iubito!

Detectorul explodează.

Se lasă liniștea.

Soția îl privește și spune:

— Interesant. Se pare că aparatul ăsta nu suportă fotbalul.

Bărbatul, disperat, răspunde:

— Normal! E fabricat în China! Nu înțelege regulile!

Soția ia geanta și pleacă spre ușă.

— Unde te duci?! întreabă el.

— La cumpărături.

Detectorul începe să piuie din nou.

Soția se întoarce și spune:

— Taci, că și tu vii cu mine!

Bulă la interviul de angajare

Bulă merge la un interviu pentru un post foarte bine plătit. Directorul îl privește atent și îl întreabă:

— Domnule Bulă, care considerați că este cel mai mare atu al dumneavoastră?

Bulă răspunde imediat:

— Sinceritatea!

Directorul zâmbește:

— Foarte frumos! Și care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?

— Sinceritatea!

Directorul se încruntă:

— Nu cred că sinceritatea este un defect.

Bulă ridică din umeri:

— Sincer, nu mă interesează ce credeți dumneavoastră.

Directorul rămâne fără cuvinte, dar continuă interviul:

— Bine. Să trecem mai departe. Aveți experiență în domeniul nostru?

— Sigur! Am lucrat trei ani într-o companie asemănătoare.

— Excelent! Și de ce ați plecat?

— M-au dat afară.

— De ce?

— Pentru că i-am spus șefului că este un incompetent.

Directorul își drege vocea:

— Și de ce i-ați spus asta?

— Pentru că mi-a cerut părerea sinceră.

Directorul oftează:

— Domnule Bulă, noi căutăm o persoană care știe să lucreze în echipă, să respecte superiorii și să păstreze o atmosferă plăcută la birou.

Bulă dă din cap:

— Perfect! Exact așa sunt eu.

— Serios? Dar tocmai mi-ați spus că v-ați certat cu fostul șef!

— Da, dar el era problema. Eu mă înțeleg foarte bine cu oamenii care au dreptate.

Directorul se uită la CV și întreabă:

— Observ că ați trecut la rubrica „salariu dorit” suma de 15.000 de lei pe lună. De ce credeți că meritați atât?

Bulă răspunde fără ezitare:

— Pentru că, dacă îmi dați mai puțin, o să fiu nefericit și o să stric atmosfera la birou.

Directorul se ridică, îi întinde mâna și spune:

— Felicitări, domnule Bulă! Sunteți angajat!

Bulă zâmbește larg:

— Știam eu că o să vă placă sinceritatea mea!

Directorul îi răspunde:

— Nu chiar. Dar sunteți singurul candidat care a reușit să mă amenințe fără să ridice tonul!

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BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza