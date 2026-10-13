BANC | Bulă, băutura și marea schimbare

BANC | Bulă, băutura și marea schimbare
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Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

– Bulă, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om.
– Și exact asta am făcut Bubulino! Chiar am venit alt om, doar că și ăstuia nou îi place să bea.

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Soțul, soția și detectorul de minciuni

Un bărbat se întoarce acasă de la muncă și îi spune soției:
— Iubito, am cumpărat un detector de minciuni! De acum înainte, nu mai poți să mă minți!
Soția îl privește calm și spune:
— Foarte bine, dragule. N-am nimic de ascuns.
Bărbatul scoate detectorul, îl pune pe masă și începe interogatoriul:
— Unde ai fost ieri după-amiază?
— La cumpărături.
Detectorul începe să piuie.
— Aha! Deci ai fost la cumpărături și ai mințit! Unde ai fost, de fapt?
— Bine, am fost la o cafea cu prietenele.
Detectorul piuie din nou.
— Cu prietenele?! Știu eu ce înseamnă asta! Ai fost la mall și ai cheltuit bani!
Soția oftează:
— Bine, am fost la mall și mi-am cumpărat o geantă. Dar era la reducere!
Detectorul începe să piuie atât de tare, încât bărbatul îl lovește cu palma.
— Nu se poate! Nici măcar acum nu spui adevărul!
Soția se ridică, ia detectorul și îl pune în fața lui.
— Acum e rândul meu. Unde ai fost tu aseară, când mi-ai spus că ai stat cu băieții la fotbal?
Bărbatul înghite în sec.
— La fotbal, iubito!
Detectorul explodează.
Se lasă liniștea.
Soția îl privește și spune:
— Interesant. Se pare că aparatul ăsta nu suportă fotbalul.
Bărbatul, disperat, răspunde:
— Normal! E fabricat în China! Nu înțelege regulile!
Soția ia geanta și pleacă spre ușă.
— Unde te duci?! întreabă el.
— La cumpărături.
Detectorul începe să piuie din nou.
Soția se întoarce și spune:
— Taci, că și tu vii cu mine!

Bulă la interviul de angajare

Bulă merge la un interviu pentru un post foarte bine plătit. Directorul îl privește atent și îl întreabă:
— Domnule Bulă, care considerați că este cel mai mare atu al dumneavoastră?
Bulă răspunde imediat:
— Sinceritatea!
Directorul zâmbește:
— Foarte frumos! Și care considerați că este cel mai mare defect al dumneavoastră?
— Sinceritatea!
Directorul se încruntă:
— Nu cred că sinceritatea este un defect.
Bulă ridică din umeri:
— Sincer, nu mă interesează ce credeți dumneavoastră.
Directorul rămâne fără cuvinte, dar continuă interviul:
— Bine. Să trecem mai departe. Aveți experiență în domeniul nostru?
— Sigur! Am lucrat trei ani într-o companie asemănătoare.
— Excelent! Și de ce ați plecat?
— M-au dat afară.
— De ce?
— Pentru că i-am spus șefului că este un incompetent.
Directorul își drege vocea:
— Și de ce i-ați spus asta?
— Pentru că mi-a cerut părerea sinceră.
Directorul oftează:
— Domnule Bulă, noi căutăm o persoană care știe să lucreze în echipă, să respecte superiorii și să păstreze o atmosferă plăcută la birou.
Bulă dă din cap:
— Perfect! Exact așa sunt eu.
— Serios? Dar tocmai mi-ați spus că v-ați certat cu fostul șef!
— Da, dar el era problema. Eu mă înțeleg foarte bine cu oamenii care au dreptate.
Directorul se uită la CV și întreabă:
— Observ că ați trecut la rubrica „salariu dorit” suma de 15.000 de lei pe lună. De ce credeți că meritați atât?
Bulă răspunde fără ezitare:
— Pentru că, dacă îmi dați mai puțin, o să fiu nefericit și o să stric atmosfera la birou.
Directorul se ridică, îi întinde mâna și spune:
— Felicitări, domnule Bulă! Sunteți angajat!
Bulă zâmbește larg:
— Știam eu că o să vă placă sinceritatea mea!
Directorul îi răspunde:
— Nu chiar. Dar sunteți singurul candidat care a reușit să mă amenințe fără să ridice tonul!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”

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