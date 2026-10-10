BANC | Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie

BANC | Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această dimineaţă un banc savuros, perfect pentru a-ţi începe weekendul cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bubulino, azi facem 50 de ani de căsătorie.
– Da, Bulă! La mulți ani nouă!
– La mulți ani, dar vreau să îți spun, în sfârșit, adevărul.
– Ce adevăr, Bulă?
– Acum 50 de ani, când ne-am cunoscut, eu de fapt am fluierat după un taxi, nu după tine.

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Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!

Polițistul:
– Bulă, știi că ai trecut pe rosu?
Bulă:
– Da, dar sincer să fiu, nici n-am observat că semaforul era acolo.
– Și de ce ai claxonat?
– M-am enervat că ceilalți nu mergeau odată!
– Ai permis de conducere?
– Încă nu… dar muncesc la el!

Bulă îl întreabă pe tatăl lui:
– Tată, Moș Crăciun ne aduce cadouri că n-are ce să facă cu banii sau are mulți copii și copiii lui s-au făcut mari și nu se mai joacă cu ele?
– Bulă, Moș Crăciun aduce cadouri numai dacă asculți părinții.
– Păi și de unde știe el dacă ascult sau nu?
– El te urmărește când dormi, când mănânci, când mergi la școală…
Bulă spune în gândul lui:
„Moș Crăciun o să-i spună lui tata și lui mama că nu am mers în anii ăștia la școală, doar la începutul școlii, pentru că au venit cu mine, iar după prima oră am chiulit.”

Bulă și Bubulina erau căsătoriți de 25 de ani. Într-o vineri, Bulă vede sub pat o valiză.
– Ce e cu valiza asta?
Se roși Bubulina un pic și zise:
– Dragule, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Deschide valiza.
Deschide Bulă valiza și înăuntru erau: trei cartofi și 50.000 de dolari.
– Ce e cu cartofii ăștia?
– Dragule, de-a lungul căsniciei noastre, de câte ori te-am înșelat… am pus un cartof în valiză.
– Ei, lasă că nu-i așa rău. Dar ce e cu cei 50.000 de dolari?
– Păi, de câte ori am adunat un kil, l-am vândut.

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