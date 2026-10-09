BANCUL ZILEI | Credincioșii și milionul de euro

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Doi oameni se rugau în biserică. Primul:

– Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea si sa-mi mulțumesc familia.

Al doilea:

– Da-mi, Doamne, 100 lei sa-mi hranesc familia.

Dupa un timp, primul ii spune celui de-al doilea:

– Auzi, ia de aici 100 de euro si du-te si lasa-l pe Dumnezeu sa se concentreze.

Alte bancuri haioase

Bulă la examen

Bulă se duce la examenul de biologie. Profesorul, care era deja sătul de el, îi spune:

— Bulă, astăzi îți pun o singură întrebare. Dacă răspunzi corect, ai trecut examenul. Dacă nu, repeți anul. Ai înțeles?

— Da, domnule profesor!

— Spune-mi: câte inimi are un om?

Bulă se gândește puțin și răspunde sigur pe el:

— Patru!

Profesorul se enervează:

— Patru?! De unde ai scos tu patru inimi?!

Bulă zâmbește și spune:

— Păi, domnule profesor, dumneavoastră ne-ați spus ieri că avem o inimă pentru fiecare persoană pe care o iubim!

Profesorul își pune mâinile în cap:

— Ieși afară! Ai picat!

Bulă pleacă liniștit, dar înainte să închidă ușa, se întoarce și întreabă:

— Domnule profesor, dar dumneavoastră câte inimi aveți?

— Una, ca toată lumea!

— Aoleu! Și soția dumneavoastră știe că o înșelați?

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme de la serviciu și își găsește soția în pat, foarte agitată.

— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?

— Nimic, dragule! Mi-a fost puțin cald și am deschis geamul.

Bărbatul se apropie de pat și observă că perdeaua se mișcă ciudat.

— De ce se mișcă perdeaua?

— Probabil de la curent, iubitule!

Bărbatul trage perdeaua și vede un bărbat gol, agățat de pervazul exterior.

— Tu cine naiba ești?!

Bărbatul de la geam răspunde speriat:

— Sunt instalatorul! Am venit să verific țevile!

Soțul se uită la el și spune:

— Instalator?! La etajul opt, fără scară și fără haine?!

Amantul, disperat, se uită în jos și vede că trece o paradă de alergători pe stradă. Atunci îi vine o idee:

— Da, domnule! Sunt la un concurs de alergare montană! Am luat-o pe scurtătură!

Soțul se uită la el câteva secunde, apoi îi spune soției:

— Bine, iubito, să-i dai omului un prosop, că răcește!

După care se așază pe pat, își scoate pantofii și spune:

— Apropo, dragă, am uitat să-ți spun ceva.

Soția înghite în sec:

— Ce anume?

— Am fost concediat azi.

Ea începe să plângă:

— Vai, dragule! Și ce o să facem acum?!

Soțul oftează:

— Nu știu, iubito. Dar măcar avem noroc că instalatorul pare să fie un om de treabă. Poate ne repară și centrala gratis!

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