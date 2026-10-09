BANCUL ZILEI | Credincioșii și milionul de euro

BANCUL ZILEI | Credincioșii și milionul de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Doi oameni se rugau în biserică. Primul:
– Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea si sa-mi mulțumesc familia.
Al doilea:
– Da-mi, Doamne, 100 lei sa-mi hranesc familia.
Dupa un timp, primul ii spune celui de-al doilea:
– Auzi, ia de aici 100 de euro si du-te si lasa-l pe Dumnezeu sa se concentreze.

Alte bancuri haioase

Bulă la examen

Bulă se duce la examenul de biologie. Profesorul, care era deja sătul de el, îi spune:
— Bulă, astăzi îți pun o singură întrebare. Dacă răspunzi corect, ai trecut examenul. Dacă nu, repeți anul. Ai înțeles?
— Da, domnule profesor!
— Spune-mi: câte inimi are un om?
Bulă se gândește puțin și răspunde sigur pe el:
— Patru!
Profesorul se enervează:
— Patru?! De unde ai scos tu patru inimi?!
Bulă zâmbește și spune:
— Păi, domnule profesor, dumneavoastră ne-ați spus ieri că avem o inimă pentru fiecare persoană pe care o iubim!
Profesorul își pune mâinile în cap:
— Ieși afară! Ai picat!
Bulă pleacă liniștit, dar înainte să închidă ușa, se întoarce și întreabă:
— Domnule profesor, dar dumneavoastră câte inimi aveți?
— Una, ca toată lumea!
— Aoleu! Și soția dumneavoastră știe că o înșelați?

Soțul, soția și amantul

Un bărbat se întoarce acasă mai devreme de la serviciu și își găsește soția în pat, foarte agitată.
— Iubito, ce s-a întâmplat? De ce ești așa roșie la față?
— Nimic, dragule! Mi-a fost puțin cald și am deschis geamul.
Bărbatul se apropie de pat și observă că perdeaua se mișcă ciudat.
— De ce se mișcă perdeaua?
— Probabil de la curent, iubitule!
Bărbatul trage perdeaua și vede un bărbat gol, agățat de pervazul exterior.
— Tu cine naiba ești?!
Bărbatul de la geam răspunde speriat:
— Sunt instalatorul! Am venit să verific țevile!
Soțul se uită la el și spune:
— Instalator?! La etajul opt, fără scară și fără haine?!
Amantul, disperat, se uită în jos și vede că trece o paradă de alergători pe stradă. Atunci îi vine o idee:
— Da, domnule! Sunt la un concurs de alergare montană! Am luat-o pe scurtătură!
Soțul se uită la el câteva secunde, apoi îi spune soției:
— Bine, iubito, să-i dai omului un prosop, că răcește!
După care se așază pe pat, își scoate pantofii și spune:
— Apropo, dragă, am uitat să-ți spun ceva.
Soția înghite în sec:
— Ce anume?
— Am fost concediat azi.
Ea începe să plângă:
— Vai, dragule! Și ce o să facem acum?!
Soțul oftează:
— Nu știu, iubito. Dar măcar avem noroc că instalatorul pare să fie un om de treabă. Poate ne repară și centrala gratis!

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”

BANC | Bulă o face pe miliardarul pe Aeroportul Otopeni și își ia pizza

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez
BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez
BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat
BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANC | Bulă și cerșetorul de la semafor
BANCUL ZILEI | Zâna Măseluță
BANCUL ZILEI | Zâna Măseluță
BANC | Bulă, Bubulina și parola de la laptop
BANC | Bulă, Bubulina și parola de la laptop
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Mediafax
Prințul Harry, mărturisire dureroasă: Ce a pățit după ce a plecat cu Meghan Markle din Marea Britanie
Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu
Gandul.ro
Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Prosport.ro
„Nu-mi pasă”. Diana Munteanu, imagini hot în costum de baie!
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Adevarul
Ținuta Mirabelei Grădinaru, analizată de stiliști după ce a fost acuzată că a purtat-o cu fața în spate
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Digi24
Româncă ucisă în Marea Britanie de un student la criminalistică pasionat de „Dexter”. Cum a aranjat Benjamin Day locul crimei
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
Mediafax
Surpriză de proporții pe aeroport! Zece păsări vii, ascunse în chiloții unui bărbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Prosport.ro
Transformarea lui Adrian Mutu. A slăbit 13 kilograme cu dieta lui strictă: ce mănâncă și ce bea
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
Click.ro
Oana Roman a slăbit 18 kilograme, dar totul a pornit de la fiica ei! Câte kilograme a dat jos Isabela
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Digi24
America se retrage. Războiul care trebuia să demonstreze puterea SUA a devenit o lecție amară pentru Donald Trump
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor.ro
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
go4it.ro
Dedeman vinde la reducere un dispozitiv electric pentru vin. Încărcare USB-C și preț puțin peste 50 LEI
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o nouă cauză a hipertensiunii arteriale și o cale de a o trata
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu
Gandul.ro
Ziua și scandalul la TVR. Pătraru denunță conflict de interese după interviul Monicăi Ghiurco cu Dan Dungaciu
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Mediafax Italia
Acesta este... SATUL FEMEILOR DE 100 DE ANI! Aici trăiesc excepțional de mult
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Mediafax Spania
Au plătit 180 € prin Booking, dar AU ÎNLEMNIT când au ajuns la cazare
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.