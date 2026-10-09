BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez

Weekendul bate la ușă, iar Bulă are parte de o ieșire care se lasă cu hohote de râs! Noul său vecin chinez îi propune să se vadă la o bere, însă lucrurile iau o turnură neașteptată. De altfel, dialogul dintre cei doi promite să stârnească amuzamentul tuturor. CANCAN.RO dă startul distracției cu o glumă savuroasă, ideală înainte de weekend!

Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.

– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?

– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:

La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:

– Domnule, unde-i leul?

– La leoaică, doamnă.

– Și cât sta la leoaica?

– Cam o oră, doamnă.

– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.

Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:

– Si cât stă tigrul la tigroaică?

– Două ore, doamnă.

– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!

– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.

În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:

– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!

– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!

Bulă și prăjitura preferată

– Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată! Ca să mă ierți că azi, când mă întorceam de la supermarket, am făcut mașina praf.

– Ce ai făcuuuuut, Bubulinoooo?

– Prăjitura ta preferată, Bulă!

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:

– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.

– Cum îl cheamă?

– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.

– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

Bulă și casierița plictisită

În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă.

– Bună ziua, zice Bulă, aș dori să plătesc o factură.

Casierița, plictisită, zice:

– Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.

Bulă, mirat, iese din poștă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nicio coadă. Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.

– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.

La care Bulă:

– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?

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