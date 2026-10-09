BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez

Weekendul bate la ușă, iar Bulă are parte de o ieșire care se lasă cu hohote de râs! Noul său vecin chinez îi propune să se vadă la o bere, însă lucrurile iau o turnură neașteptată. De altfel, dialogul dintre cei doi promite să stârnească amuzamentul tuturor. CANCAN.RO dă startul distracției cu o glumă savuroasă, ideală înainte de weekend!
Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez.
– Măi Lee, o mare curiozitate am. Pe tine nu te enervează când spune lumea că toți semănați între voi?
– Măi Bulă, nu sunt Lee, sunt nevastă-sa!
Alte bancuri amuzante
Bulă și Bubulina, la grădina zoologică:
La un moment dat, văd cușca leului deschisă. Bubulina se uită în stânga, se uită în dreapta și îl vede pe îngrijitor:
– Domnule, unde-i leul?
– La leoaică, doamnă.
– Și cât sta la leoaica?
– Cam o oră, doamnă.
– I-auzi, Bulă, stă o oră!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt leu.
Merg ei ce mai merg și văd cușca tigrului deschisă. Aceeași poveste, la care Bubulina îl întreabă pe îngijitor:
– Si cât stă tigrul la tigroaică?
– Două ore, doamnă.
– I-auzi, Bulă! 2 oreeee!!!
– Ce să faci, Bubulino, eu nu sunt tigru.
În cele din urmă, ajung cei doi la cerb și află de la îngrijitor că stă la ciută doar 5 minute. Atunci Bulă spune:
– Vezi, Bubulino, ăsta stă doar 5 minute!
– Bine măi Bulă, dar vezi ce coarne are!
Bulă și prăjitura preferată
– Bulă, ți-am făcut prăjitura ta preferată! Ca să mă ierți că azi, când mă întorceam de la supermarket, am făcut mașina praf.
– Ce ai făcuuuuut, Bubulinoooo?
– Prăjitura ta preferată, Bulă!
Bulă se întâlneste cu un cunoscut:
– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.
– Cum îl cheamă?
– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.
– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!
Bulă și casierița plictisită
În pauza de masă, Bulă dă o fugă până la poștă.
– Bună ziua, zice Bulă, aș dori să plătesc o factură.
Casierița, plictisită, zice:
– Vă rog să vă întoarceți la coadă și să vă așteptați rândul, ca toată lumea.
Bulă, mirat, iese din poștă și mai intră o dată. La ghișeu nu era nicio coadă. Supărat, se apropie de ghișeu și-i trage o palmă zdravănă casieriței.
– Cine-a dat? întreabă revoltată casierița.
La care Bulă:
– Nu știu, doamnă, nu vedeți ce aglomerație e?
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