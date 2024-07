BANC | „Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?”

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Bulă este protagonistul unei discuții haioase. Spor la râs și voie bună!

– Bulă, ce ochi frumoși ai! Ce culoare au?

– Sunt albaștri! Îi am de la tata.

– Wow, ce frumos! Dar mama ta ce ochi are?

– Mama are ochii vineți. Tot de la tata!

Alte bancuri cu Bulă

Bulă către Ștrulă

Ștrulă către Bulă:

– Oare ce face acum cel mai prost om din lume?

– Vorbește cu mine!

Bulă? Ești acasă?

– Bulă?

– Da, mamă.

– Ești acasă?

– Nu, e o casetă cu vocea mea…

Bulă, nu mai chinui pisica

– Bulă, nu mai chinui pisica!

– Dar mamă, zău că n-am ce să-i fac. Eu doar o țin! Și ea trage!

Poftiți la masă domnule Bulă

– La masă, poftiţi la masă domnule Bulă, spuse gazda, după care adaugă: vă deranjează dacă suntem 13 la masă?

– Nu, atâta vreme cât aveţi 12 porţii.