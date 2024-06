BANC | Bulă, chelnerul și puiul dubios

Dragi cititori, CANCAN.RO vrea să vă aducă zâmbetul pe buze, așa că vă pune la dispoziție un banc amuzant. Discuția hilară dintre Bulă și un chelner, la scurt timp după ce ajunge la restaurant. Îi dă comanda, apoi așteaptă liniștit la masă, însă are parte de o surpriză. Vei râde cu lacrimi!

CANCAN.RO vă pune la dispoziție bancul zilei de vineri:

– Chelner!

– Da, domnule Bulă!

– Poți să-mi mai prăjești puțin puiul?

– De ce, domnule Bulă?

– Pentru că îmi mănâncă toată salata din farfurie.

Alte bancuri amuzante cu Bulă

Știm că Bulă este personajul vostru favorit din glumele românești, așa că vă punem la dispoziție mai multe bancuri cu el. Ești pregătit/ă să râzi cu lacrimi? Hai să dăm drumul distracției!

Bubulina vrea în vacanță

– Bulă, sunt în magazin și vreau să-mi cumpăr ceva pentru la vară, că mi-ai promis că mergem în concediu la mare.

– Ce, Bubulino?

– Bulă, ce să port pe plajă ca să întoarcă toți capul după mine?

– Schiuri, Bubulino!

Bubulina merge la oftalmolog

„Bubulina se întoarce de la oftalmolog și îi zice lui Bulă:

– Iubitule, mi-a zis oftalmologul că, de acum înainte, trebuie să port ochelarii ăștia de vedere.

– Nu îți face griji, Bubulino, își stă foarte bine cu ei.

– Mersi, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu ei.

– Știi de ce te vezi mai urâtă, Bubulino?

– De ce, Bulă?

– Pentru că deja vezi mai bine…”

Mama lui Bulă îl dă de gol

Mama lui Bulă stătea de vorba la cofetărie cu două vecine. Subiectul: cât de mult câștigă copiii lor.

Prima:

– Vasile, băiatul meu, a ajuns mare chirurg și are atât de mulți bani încât a făcut cadou o mașină unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghiță al meu a ajuns mare avocat și are atâția bani încât a făcut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bulă:

– Bulă al meu n-a învățat nimic, nu s-a ales nimic de el, e șomer și se droghează. Și, colac peste pupăză, e si homosexual. Norocul lui că are doi amanți, unul doctor si unul avocat, care i-au făcut cadou o casă și o mașină.