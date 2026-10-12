BANC | „Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?”

Ziua bună se cunoaște de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc amuzant, care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este Bulă, care nu știe dacă să participe la o nuntă sau nu. Deznodământul este hilar.
– Bulă, de ce ești așa preocupat și agitat?
– Nu știu ce să fac, să mă duc sau să nu mă duc la o nuntă?
– Dar cine se însoară?
– Eu!
În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou
În Egipt, arheologii au descoperit un mormânt nou. În interior erau două sarcofage. Pe primul era scris:
– „Aici odihnește cel mai frumos jucător de alba-neagra din Egipt.”
Pe al doilea, însă, apărea o altă inscripție:
– „Sau aici”.
Alte bancuri amuzante
Bulă merge la un interviu pentru un job la o firmă IT.
Angajatorul întreabă:
– Ce știi despre inteligența artificială?
Bulă:
– Păi, știu că îmi ascultă telefonul, frigiderul mă judecă și aspiratorul mă ignoră.
– Și… ce știi să faci?
– Să sting becul când plec din cameră, să nu mă prindă Google că nu-s eficient!
Bulă se duce la doctorul de familie:
– Doctore, am o mare problemă, fiul meu de 16 ani are o boală intimă și nu mi se pare normal la vârsta lui… Si știu și cine e de vină: servitoarea noastră…
– Stai linistit, Bulă, se mai întâmplă…
– N-am cum să stau linistit, doctore, că trebuie să recunosc că m-am culcat și eu cu servitoarea. Ce să fac, dac-ai vedea-o cum arată! N-am putut să mă abțin! Acum am aceleași simptome ca fiu-meu.
– Da, asta chiar este o mare problemă.
– Și ce-i mai rău: i-am dat și soției!
– Aoleu, atunci avem toți o mare problemă.
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