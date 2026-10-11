BANCUL ZILEI | Cum se simte pacientul Prisecaru Adrian

Duminica este momentul perfect să te relaxezi și să uiți de grijile de peste săptămână. CANCAN.RO a pregătit o selecție de bancuri amuzante, care îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor face ziua mai frumoasă.

– Alo, bună ziua! Spitalul? Puteţi să-mi spuneţi cum se simte Prisecaru Adrian ???

– Ce salon?

– 109!

– Aşteptaţi un moment (…) Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteţi rudă cu pacientul ?

– Eu sunt Prisecaru Adrian … De 5 zile nu a mai trecut nimeni pe la mine prin salon.

Alte bancuri amuzante

Profesoara îl întreagă pe Bulă laoră:

– Bulă, spune-mi și mie o propoziție cu un subiect, un predicat și un complement.

– Păi… doamna profesoară, dumneavoastră sunteți frumoasă!

– Mulțumesc, Bulă, dar spune-mi unde este predicatul?

– Păi, predicatul e subînțeles, doamna profesoară! Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie… Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche.

O freacă și apare un duh:

– Fiecare are dreptul Ia o dorință.

Secretara:

– Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.

Puf! Dispare in Bahamas.

Reprezentantul:

– Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.

Puf! Dispare in Hawai.

Managerul:

– Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz. Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul! Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:

– Sal, ce faci pe aici?

– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.

– Și?

– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

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