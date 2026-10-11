BANCUL ZILEI | Cum se simte pacientul Prisecaru Adrian

BANCUL ZILEI | Cum se simte pacientul Prisecaru Adrian
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze
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Duminica este momentul perfect să te relaxezi și să uiți de grijile de peste săptămână. CANCAN.RO a pregătit o selecție de bancuri amuzante, care îți vor aduce zâmbetul pe buze și îți vor face ziua mai frumoasă. 

– Alo, bună ziua! Spitalul? Puteţi să-mi spuneţi cum se simte Prisecaru Adrian ???
– Ce salon?
– 109!
– Aşteptaţi un moment (…) Asistenta spune că se simte bine, dvs sunteţi rudă cu pacientul ?
– Eu sunt Prisecaru Adrian … De 5 zile nu a mai trecut nimeni pe la mine prin salon.

Alte bancuri amuzante

Profesoara îl întreagă pe Bulă laoră:
– Bulă, spune-mi și mie o propoziție cu un subiect, un predicat și un complement.
– Păi… doamna profesoară, dumneavoastră sunteți frumoasă!
– Mulțumesc, Bulă, dar spune-mi unde este predicatul?
– Păi, predicatul e subînțeles, doamna profesoară!
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie…

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche.
O freacă și apare un duh:
– Fiecare are dreptul Ia o dorință.
Secretara:
– Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.
Puf! Dispare in Bahamas.
Reprezentantul:
– Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.
Puf! Dispare in Hawai.
Managerul:
– Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.

Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul!

Se intâlnesc doi prieteni in fața unei secții de poliție:
– Sal, ce faci pe aici?
– Ieri m-au jefuit la Dragonul Roșu doi chinezi și am venit să văd cum merge ancheta.
– Și?
– Păi, organele de poliție au redus cercul de suspecți la 10.000 …

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