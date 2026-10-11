BANC | Bulă și boala contagioasă

BANC | Bulă și boala contagioasă
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.
– Of, domnule doctor. Și ce fac?
– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.
– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?
– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Alte bancuri amuzante

Un bărbat intră într-un magazin și întreabă:

— Aveți costume de Superman?
Vânzătoarea:
— Da, avem. Ce mărime purtați?
— Nu știu exact…
— Păi, cât aveți înălțimea și greutatea?
— 1,80 și 90 de kilograme.
Vânzătoarea îi aduce costumul. Îl probează, se uită în oglindă și zice:
— Parcă ceva nu e în regulă…
— Ce anume?
— Nu prea semăn cu Superman.
— Păi normal, domnule. Superman nu are burtă.
— Atunci aveți și varianta „Superman după sărbători”?

Un tip merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare foarte tare ochiul drept.
Doctorul îl întreabă:
— Și de când se întâmplă asta?
— De câteva luni. Am încercat să beau mai încet, să schimb cafeaua, chiar și să pun mai mult lapte… nimic. Tot mă doare.
Doctorul se gândește puțin și îi spune foarte serios:
— Am o soluție simplă. Data viitoare când beți cafea, scoateți lingurița din cană înainte să beți.

Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Adevărul despre Adam și Eva: Ce naționalitate aveau, de fapt?

BANC | Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
BANCUL ZILEI | Adevărul despre Adam și Eva: Ce naționalitate aveau, de fapt?
BANCUL ZILEI | Adevărul despre Adam și Eva: Ce naționalitate aveau, de fapt?
BANC | Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie
BANC | Bulă, Bubulina și cei 50 de ani de căsătorie
BANCUL ZILEI | Credincioșii și milionul de euro
BANCUL ZILEI | Credincioșii și milionul de euro
BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez
BANC | Bulă iese la o bere cu noul lui vecin chinez
BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat
BANCUL ZILEI | Când ești român cu adevărat
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Mediafax
Supat, cuvântul care a stârnit controverse, EXPLICAT de Academia Română
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
Prosport.ro
Andreea Popescu a recunoscut că l-a înșelat pe dansatorul Rareș Cojoc cu Dan Alexa: „Sunt o trădătoare! La mine era mult spațiu în căsnicie”
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
Adevarul
„Ciufulitul ăsta este o greșeală genetică”. Derapaj într-o importantă filială PNL
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Messi, magistral. Dublă spectaculoasă la primul meci după despărțirea de Argentina
Mediafax
Messi, magistral. Dublă spectaculoasă la primul meci după despărțirea de Argentina
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Este de nerecunoscut! Celebra actriță a slăbit 32 de kilograme în aproape 2 ani. Care este secretul transformării sale: „Nu am folosit injecții”
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Prosport.ro
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
Click.ro
Adela Popescu, vacanță în Grecia alături de familie, în octombrie. Imagini adorabile cu cei trei copii: „E absolut perfect”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Digi24
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
Promotor.ro
Dai flash-uri ca să avertizezi despre radar? Țara în care Poliția poate amenda cu ajutorul dronelor
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
Descopera.ro
De ce oamenii repetă afirmații în fiecare dimineață? Când pot ajuta și când nu fac aproape nimic
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Gandul.ro
Panică printre agricultorii și piscicultorii din Călărași. Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul Dunării. Nivelul fluviului la Cernavodă este cu doar 3 cm mai mic de limita operațională a centralei nucleare. Precizări de la Apele Române
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Mediafax Italia
Primești 1.600 de euro/lună dacă te angajezi aici! Ai nevoie doar de un curs de trei săptămâni
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Mediafax Spania
Fotografia care A DEVENIT VIRALĂ! Cum s-a pozat sexy-politiciana?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.