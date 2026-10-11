BANC | Bulă și boala contagioasă

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc excepţional, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Domnule Bulă, aveți o boală contagioasă rarisimă.

– Of, domnule doctor. Și ce fac?

– Veți fi mutat într-o cameră specială, separată de restul lumii, unde veți mânca doar pizza și clătite.

– Și astea mă vor ajuta să mă fac bine?

– Nu, dar pizza și clătitele sunt singurele care încap pe sub ușă.

Alte bancuri amuzante

Un bărbat intră într-un magazin și întreabă:

— Aveți costume de Superman?

Vânzătoarea:

— Da, avem. Ce mărime purtați?

— Nu știu exact…

— Păi, cât aveți înălțimea și greutatea?

— 1,80 și 90 de kilograme.

Vânzătoarea îi aduce costumul. Îl probează, se uită în oglindă și zice:

— Parcă ceva nu e în regulă…

— Ce anume?

— Nu prea semăn cu Superman.

— Păi normal, domnule. Superman nu are burtă.

— Atunci aveți și varianta „Superman după sărbători”?

Un tip merge la doctor și îi spune:

— Domnule doctor, am o problemă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare foarte tare ochiul drept.

Doctorul îl întreabă:

— Și de când se întâmplă asta?

— De câteva luni. Am încercat să beau mai încet, să schimb cafeaua, chiar și să pun mai mult lapte… nimic. Tot mă doare.

Doctorul se gândește puțin și îi spune foarte serios:

— Am o soluție simplă. Data viitoare când beți cafea, scoateți lingurița din cană înainte să beți.

Bulă absentează o zi de la şcoală

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

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