BANC | Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Protagonistul de astăzi este Bulă. Acesta are mult noroc la orice joc și vrea să afle cum este să și pierzi. Deznodământul este hilar.

Bulă este cel mai norocos om din lume. Câștigă la orice joc, fie loto, fie loz în plic, fie pariuri sportive. Sătul, merge la biserică și se roagă:

– Doamne, fă să mai câștige și alții și să pierd și eu măcar o dată!

Dumnezeu îl aude și-i spune că l-a ales pe el pentru că este un om bun la suflet, dar că-i va îndeplini dorința. Totuși, pentru că este singur pe lume, i-o dă de soție pe Miss India. Bulă nu are de ales, o ia cu el acasă, în speranța că aceasta îi va aduce totuși un mic ghinion. Trec câteva luni și, într-o seară, îi spune soției:

– Draga mea, ești senzațională ca nevastă, dar am și eu o mică nemulțumire.

– Care, Bulă?

– Semnul tău de pe frunte mi-ar place să-l dai jos!

Miss India este de acord, dar îl lasă pe el să-l desprindă. Și ce vede Bulă dedesubt, cu litere mici, mici, mici:

– Felicitări! Ați câștigat un BMW + 20 de milioane de euro!

(CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | CUM SĂ FACI BANI DIN VOYO)

2 morți la morgă: ”De la ce ai murit?

Doi morți discută în morgă:

– De la ce ai murit?

– De răceală. Tu?

– De bucurie! Cineva mi-a spus că soția mă înșală și am decis să verific. Am pretins că plec în deplasare și m-am întors noaptea acasă. Am căutat peste tot, dar n-am găsit pe nimeni. Și de bucurie am murit!

– Prostule! Dacă te uitai în frigider, ambii am fi fost acum în viață!

O femeie intră în bucătărie si găseşte soțul urmărind muştele cu paleta.

– Ce faci, iubitule?

– Vânez muşte.

– Şi ai vânat ceva?

– Da, 3 masculi şi 2 femele.

– Dar de unde știi care e mascul şi care e femela?

– Păi… 3 erau pe cana de bere şi două pe card.

Gheorghiță vine la tatăl său după noaptea nunții:

– M-am hotărât, divorțez!

– Mai ficior, ai înnebunit, ce s-a întâmplat?

– Nu contează, eu divorțez.

– Măi, feciorul tatei, eu îs tatăl tău, mie poți să-mi spui orice.

– Nevasta mea e virgină, spune Gheorghiţă.

Stă taică-său, se gândeşte şi apoi zice:

– Ai dreptate, măi fecior, măi Ghiorghiţă, ai dreptate. Apăi dacă la alţii nu le-o trebuit, nu ne trebuie nici nouă.

(VEZI ȘI: BANCUL DE WEEKEND | SE ÎNTOARCE FATA DE LA ÎNTÂLNIRE)