BANC | Bulă îi cere bani tatălui său

Iată gluma:

„Bulă îi cere tatălui său bani:

– Tata am două întrebări!

– Zi-le, Bulă!

– Prima: pot să primesc mai mulți bani de buzunar? Și a doua: de ce nu?”

Bancuri cu Bulă

Bulă, la doctor

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă: – Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci? – Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

Bulă, la magazin

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:

-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine? -Da, avem, de care doriți?

-Păi aveți de mai multe feluri?

-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.

-Bineînțeles că doresc una de azi!

-Reveniți, vă rog, peste două zile!

Cu ce se ocupă tatăl lui Bulă

Ce meserie au părinții voștri? Întreabă profesoara.

-Tata e inginer, zice Gheorghe.

-Tata e mecanic, zice Ionel.

-Tata e șef, zice Bulă.

-Cum așa, Bulă? Întreabă mirată profa.

-Are 500 de oameni sub el.

-Cu ce se ocupă deci? -Taie iarbă-n cimitir.

Bulă, elev

La şcoală, profesoara lui Bulă dă clasei drept temă o propoziţie cu expresia „mama e numai una”. Următoarea zi, la şcoală, profesoara îi întreabă pe colegii lui Bulă ce propoziţii au făcut cu „mama e numai una”:

– Ionel, tu ce ai scris?

– Păi, când am fost bolnav, mama a stat tot timpul lângă mine, mama e numai una.

– Bravo!

– Dar tu, Georgele, ce ai scris?

– Când nu ştiam să fac un exerciţiu la matematică, mama m-a ajutat, mama e numai una.

– Excelent!

În sfârşit, a venit şi rândul lui Bulă.

– Şi tu, Bulă, ce ai scris? – Păi eu când am ajuns ieri acasă, îmi era tare foame şi am întrebat-o pe mama ce e de mâncare, iar ea mi-a spus că sunt două chiftele în frigider, am deschis frigiderul şi apoi am strigat: MAMA, E NUMAI UNA!

