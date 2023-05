BANC | Bulă, în prima zi de facultate

Nu trebuie să treacă nicio zi în care să nu zâmbiți. Așa cum v-am obișnuit, CANCAN.RO aduce buna dispoziție în fiecare zi cu un banc savuros. Astăzi, celebrul personaj Bulă vă face să râdeți cu lacrimi.

Bulă vă face din nou să râdeți cu lacrimi

Redăm discuția dintre Bulă și profesorul său:

În prima zi de facultate, un profesor stă la masă și mănâncă, în cantină. Neinvitat, Bulă îl vede și se așază lângă el. Vizibil iritat, profesorul îl întreabă:

– Student Bulă, am o întrebare: De când mănâncă vulturul și porcul la aceeași masă?

– Am înțeles, domnul profesor, nu face nimic, îmi iau zborul acum!

Ion și Maria, savuroși ca de obicei

Acest banc vă redă discuția amuzantă dintre două personaje îndrăgite ale umorului românesc, Ion și Maria. Fiecare dintre cei doi încearcă să-și surprindă partenerul cu câte o veste. Ce a ieșit, citiți în continuare.

Maria se hotărăște să-i spună lui Ion că vrea să divorțeze.

Vine Ion acasă.

Maria: Ioane, am o veste proastă să-ți spun.

Ion: Eu am o veste bună.

Maria: Spune tu primul.

Ion: Am câștigat la loto o gramadă de bani.

Maria: Am ars cârnații…..

Ion și Maria în noaptea nunții. Nu o să te oprești din râs!

Un alt banc amuzant este și cel cu Ion și Maria, în care cei doi petrec noaptea nunții împreună. Discuția dintre cei doi este savuroasă.

Ion şi Maria în noaptea nunţii. Maria stătea în pat, într-o ţinută sexy, şi îl aştepta pe Ion, care se uita pe fereastră. Aşteaptă ea o jumătate de oră, după care îi spune:

– Hai, mă Ioane, ce faci acolo?

– Stai, fă, că vin acu!

Încă o jumate de oră şi Maria zice:

– Hai, mă Ioane, că te aştept! Sunt numai a ta! Ia-mă!

– Ho, fă, că vin acu, ce te grăbeşti aşa?

Peste încă o jumate de oră, Maria se duce la Ion, supărată:

– Hai, mă, ce naiba faci acolo?

Ion, îngîndurat, uitîndu-se în continuare pe fereastră, spune:

– Fă, Mario, avea dreptate tata că-i frumoasă noaptea nunţii!

