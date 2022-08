BANC | Bulă merge prima dată cu avionul. Nevasta îi pune în traistă un ou fiert, un cartof şi o roşie

Pentru a avea o zi reușită este nevoie de mult zâmbet! CANCAN vă propune două bancuri ce te vor face să râzi cu poftă.

Bulă merge prima dată cu avionul. Nevasta îi pune în traistă un ou fiert, un cartof şi o roşie. În avion stătea lângă un american. Scoate Bulă oul şi începe să-l mănânce. Americanul se uită mirat şi zice:

– But what is this?

– Un ou.

– Aaa, păi la noi în America ouăle sunt de trei ori mai mari!

Scoate Bulă cartoful:

– But what is this?

– Un cartof!

– Ce fraieri sunteţi, la noi cartofii sunt de trei ori mai mari ca ăsta!

Scoate Bulă roşia:

– But what is this?

– O cireaşă…

CITEȘTE ȘI: BANC | LA FARMACIE: „CE-MI RECOMANDAȚI PENTRU SOȚUL MEU? XANAX SAU EXTRAVERAL?”

Și încă o glumă care să vă facă să zâmbiți

Un tip se uita mulţumit în faţa unei oglinzi la bărbăţia lui:

– Dacă ar fi numai cu cinci centimetri mai lungă, eu aş fi regele!

Nevastă-sa se uită dezamagită la el şi-i spune:

– Dacă ar fi cu numai cinci centimetri mai scurtă, tu ai fi regina!

VEZI ȘI: BANC | BULĂ INTRĂ ÎN CAMERA BUNICII LUI ŞI-O SURPRINDE UITÂNDUSE LA UN FILM PENTRU ADULȚI