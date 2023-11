BANC | „Bulă, nu te-am văzut niciodată atât de beat ca azi-noapte”

Dragi cititori, pentru o zi plină de râsete și voie bună, noi vă punem la dispoziție un banc amuzant în această dimineață. Știm că Bulă este personajul vostru favorit, așa că vă prezentăm o nouă glumă despre viața lui. Conversația hilară dintre el și Bubulina! Vei râde în hohote!

Iată gluma:

– Bubulino, ce am făcut azi-noapte, că nu-mi amintesc nimic?

– Ah, Bulă, nu-mi mai aminti, te rog.

– Ei, nu cred că am fost chiar atât de beat.

– Atât de beat?! Bulă, nu te-am văzut niciodată atât de beat ca azi-noapte!

– Ei, Bubulino, exagerezi. De ce zici asta?

– Păi, la un moment dat, ai luat dușul în mâini și îl rugai să nu mai plângă, că viața e frumoasă.

Alte bancuri amuzante despre Bulă

Pentru că vă plac bancurile cu Bulă, CANCAN.RO îți prezintă mai multe pentru a-ți aduce zâmbetul pe buze în această dimineață de joi.

Bancul cu Bulă și Ștrulă

„Bulă e foarte supărat. Ștrulă îl vede și îl întreabă:

– Ce s-a întâmplat, Bulă?

– Sunt foarte supărat, vecinul și-a scos apartamentul la vânzare!

– Păi? Și care e problema?

– Rămân fără cele mai importante două lucruri din viață.

– Care sunt?

– Mă lasă fără internet și fără nevastă-sa!”.

Bulă este oprit pentru viteză

− Domnul polițist, pot să explic!

− Nu explici nimic, hai la secție cu mine, acum!

− Domnule, dar este o situație…

− Nu vreau să aud, hai la secție!

Ajung la secție, Bulă tot încearcă să îi zică ceva, polițistul nu îl lasă să zică nimic. Îl bagă într-o celulă:

− Te bag aici până vine domnul ofițer și atunci vedem ce facem!

− Apropo de asta…

− Bulă, taci, nu avem ce discuta!

După o vreme, vine din nou polițistul și îi zice:

− Oricum ai noroc, că domnu’ ofițer o să vină, binedispus, e plecat la nunta fiicei.

− Mă îndoiesc, eu sunt ginerele!

Bulă intră într-un magazin erotic pentru a-și cumpăra o păpușă gonflabilă

Vânzătorul întreabă:

– Vreți una simplă sau una cu intelect?

– Hm, sună interesant. Dați-mi una cu intelect!

A doua zi, Bulă se întoarce cu păpușa:

– Schimbați-o, vă rog! Vreau una simplă.

– Dar ce s-a întâmplat?

– Ce să se întâmple? Nu am reușit să o conving pe asta.

Cel mai tare banc cu Bulă: „M-am culcat cu soția ta în vacanță”

– Bulă, vreau să-ți spun ceva.

– Spune, Ștrulă!

– În primul rând, am întâlnit-o pe soția ta în vacanță. În al doilea rând, m-am culcat cu ea. Iar în al treilea rând – ce părere ai de-al doilea rând?

– În primul rând, am divorțat de ea acum un an. În al doilea rând, are sifilis. Iar în al treilea rând – Ce părere ai de-al doilea rând?