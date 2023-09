BANC | Bulă se trezește după 4 ani de comă profundă

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc tare amuzant. Vezi cum a reacționat Bubulina atunci când Bulă s-a trezit după 4 ani de comă profundă. Ești pregătit să râzi cum nu ai mai făcut-o de mult timp?

Bulă se trezește după 4 ani de comă profundă. Când îl vede, Bubulina își dă jos hainele de doliu și îi spune:

– Bulă, pe tine chiar nu mă pot baza niciodată!

Bulă pierde banii la pacanele

„Student în București, Bulă îi trimite un SMS tatălui său:

– Tată, am pierdut toți banii la păcănele. Nu mai am niciun ban, nici măcar de chirie. Am rămas în stradă, ce să fac?

După câteva zeci de secunde, vine răspunsul tatălui:

– Bulă, fiule, ferește-te de mașini!”

Bulă și bunicul

„Bulă:

– Bunicule, ce sunt alea?

Bunicul lui Bulă:

– Cireşe negre.

Bulă:

– Şi de ce sunt roşii?

Bunicul lui Bulă:

– Pentru că sunt încă verzi!”

Bulă primește un bilet de la profesoară

„După terminarea orelor, profesoara îl oprește pe Bulă:

– Bulă, îți dau un bilet să îl duci lu’ taică-tu. Dar să nu îl citești.

Profesoara, ca să se asigure că Bulă nu citește biletul, îi dă cinci lei și un pachet de biscuiți. Bulă, bucuros, acceptă oferta profesoarei și pleacă.

Pe drum, foarte curios, nu s-a putut abține și citește biletul: „Ne vedem la ora trei sub pomul nostru”.

Bulă se duce înainte cu 5 minute și urcă în pom.

După ce profa și tatăl ajung și ei se apucă să facă dragoste. În timp ce făceau amor, tatăl lui Bulă o întreabă pe profă:

– Dacă te las gravidă, copilul cine îl va crește?

– Cel De Sus! Răspunde femeia.

Bulă de sus, nervos, țipă…

– Cu ce naiba să-l cresc? Cu cinci lei și-un pachet de biscuiți?”.

Bulă naufragiază pe o insulă pustie

Bulă naufragiază pe o insulă pustie. După 20 de ani de singurătate, apare o blondă, din ceruri:

– Bună, bătrâne! De cât timp n-ai mâncat, aşa, ceva mai ca lumea?

– De 20 de ani! Nu-mi spune că ai ceva de mâncare!

Blonda scoate şi-i dă o porție de mici cu cartofi prăjiți.

– Dar de cât timp n-ai băut ceva, aşa, mai ca lumea?

– De 10 ani! Nu-mi spune că ai şi ceva de băut!

Blonda scoate şi-i dă o sticlă de Jack Daniel`s.

– Dar de când n-ai mai tras o partidă?

– Vai de mine şi de mine! Nu-mi spune că ai table!