BANC | Bulă și amanta genială

Protagonistul bancului de azi este celebrul și simpaticul Bulă, care se află în compania amantei.



Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba. Bulă îi spune:

– Iubito, sunt cuprins de remușcări. Spune-mi ceva ca și cum ar veni din gura soției mele, ca să mă simt mai bine.

– Hmm! Gata, știu: Bulă, azi nu pot, mă doare capul.





Mama lui Bula statea de vorba la cofetarie cu doua vecine. Subiectul: cat de mult castiga copiii lor.

Prima:

– Vasile, baiatul meu, a ajuns mare chirurg si are atat de multi bani incat a facut cadou o masina unui prieten de-al lui.

A doua:

– Gheorghita al meu a ajuns mare avocat si are atatia bani incat a facut cadou un apartament unui prieten de-al lui.

Mama lui Bula:

– Bula al meu n-a invatat nimic, nu s-a ales nimic de el, e somer si se drogheaza. Si, colac peste pupaza, e si homosexual. Norocul lui ca are doi amanti, unul doctor si unul avocat, care i-au facut cadou o casa si o masina.

Bula la ora de desen ii pace sa deseneze cu creioane din lemn si sa apese. Se rupe un creion, se rup doua. Zice Bula:

-Imi bag p**a in ele de creioane. Doamna profesoara ii zice:

-Bula maine avem inspectie! Sa iti aduci multe creioane si sa nu mai vorbesti urat.

A doua zi bula vine la ora de desen cu o geanta plina de creioane.Incepe sa deseneze,se rupe un creion, se rupe doua pana cand se rupe si ultimul.

Bula se ridica in picioare si zice:

-Doamna profesoara, azi nu ca e inspectie, dar maine tot imi bag p**a in ele de creioane.

