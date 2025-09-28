BANC | Bulă și sfoara

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă bancul zilei de marți! Gluma surprinde dialogul dintre Bulă și Ștrulă. Ultima replică este de-a dreptul savuroasă. Spor la râsete și voie bună!
– Bulă, de ce tragi după tine sfoara aia?
– Cum de ce, Ștrulă? Păi, dacă aș împinge-o, s-ar îndoi…
– Chelner, vreau mâncarea pe care o servește domnul din colț.
– Imediat! Eu mă duc să-l chem la telefon, iar dumneavoastră vă duceți și i-o luați.
Într-o dimineață obișnuită la birou, șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu secretara. Își încrucișează brațele și spune cu o voce gravă, încercând să-și stăpânească nervii:
– Bulă, pentru asta te plătesc eu pe tine?
– Nu, șefu’! Adevărul este că fac treaba asta gratis.
Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu.
Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi?
– Ei, nu fac mare lucru, dar tu? Văd că tot frumoasă ai rămas. Măritată, copii?
– Nu, nici una, nici alta. Știi, nu vrei să intrăm puțin peste drum, la o cafeluţă, acolo lucrez?
– Păi acolo, din câte știu eu, este un bordel.
– Așa este, Bulă. Și ce-i rău în asta? Dacă altceva nu știu să fac? Clienţi sunt, bani sunt, merge treaba. Hai să intrăm. Hai că-ți fac un 82 pe gratis în amintirea vremurilor de altădată.
– Ce-i aia un 82!?
– Nu știi ce e, Bulă? 82 este un 69 cu TVA.
Angajatorul: „Bulă, ce experiență ai pentru acest job?”
Bulă: „Domnule, am o experiență de 10 ani în minciuni. Sunt sincer cu dumneavoastră!”
Angajatorul: „Felicitări, ești angajat. Ai perfect profil de politician!”
VEZI ȘI:
BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025
BANCUL ZILEI | Două prietene stau de vorbă: „Eu am schimbat ginecologul”