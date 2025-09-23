BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.

-Bună ziua, am o programare pentru luni şi aş vrea s-o anulez.

– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile

înainte.

– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?

-Da.

– Vreau pentru joi la aceeași oră.

-În regula, joi la 16.

– Şi acum vreau s-o anulez.

Alte bancuri savuroase

Un bărbat intră într-o librărie și întreabă:

– Aveți cărți despre lene?

Vânzătorul răspunde:

– Da, dar nu am chef să vi le dau acum…

Doi prieteni discută:

– M-am înscris la un curs de memorie…

– Și cum merge?

– Nu mai țin minte…

La doctor:

– Domnule doctor, mă dor toate degetele!

– Ați încercat să nu le mai loviți de fiecare obiect?

– Nu, eu le lovesc intenționat, să văd dacă doare…

Un polițist oprește un șofer:

– Domnule, știați că ați depășit limita de viteză?

– Nu, domnule agent, nici măcar nu am știut că există limite…

– Ei bine, acum știți!

Un tip merge la interviu și spune:

– Am experiență în toate domeniile!

– Serios? Și în ce anume?

– Păi… în a vorbi, a mânca, a dormi și a visa că muncesc.

