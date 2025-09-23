BANCUL ZILEI | Cum se anulează o programare în 2025

O nouă zi, o nouă glumă bună! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
-Bună ziua, am o programare pentru luni şi aş vrea s-o anulez.
– Ne pare rău, o programare se poate anula doar cu maxim 3 zile
înainte.
– Am înțeles. Dar pot s-o schimb?
-Da.
– Vreau pentru joi la aceeași oră.
-În regula, joi la 16.
– Şi acum vreau s-o anulez.
Un bărbat intră într-o librărie și întreabă:
– Aveți cărți despre lene?
Vânzătorul răspunde:
– Da, dar nu am chef să vi le dau acum…
Doi prieteni discută:
– M-am înscris la un curs de memorie…
– Și cum merge?
– Nu mai țin minte…
La doctor:
– Domnule doctor, mă dor toate degetele!
– Ați încercat să nu le mai loviți de fiecare obiect?
– Nu, eu le lovesc intenționat, să văd dacă doare…
Un polițist oprește un șofer:
– Domnule, știați că ați depășit limita de viteză?
– Nu, domnule agent, nici măcar nu am știut că există limite…
– Ei bine, acum știți!
Un tip merge la interviu și spune:
– Am experiență în toate domeniile!
– Serios? Și în ce anume?
– Păi… în a vorbi, a mânca, a dormi și a visa că muncesc.