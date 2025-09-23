BANC | Diagnosticul lui Bulă

Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros cu Bulă, personajul preferat al românilor. Acesta merge la doctor, plângându-se de simptomele astea. Diagnosticul este unul neașteptat. Bucurați-vă pentru câteva momente de această glumă. Spor la râsete și voie bună!

– Doctore, nu știu ce să mă mai fac.

– Ce simptome aveți, domnule Bulă?

– Nu pot să mănânc friptură, nu pot să beau whiskey. Nu știu ce-i cu mine.

– Știu eu. Domnule Bulă, diagnosticul este simplu: Aveți un salariu de rahat!

Banc bonus: Bulă și Ștrulă vor să se angajeze

Bulă și Ștrulă își căutau de lucru. Într-un final, Bulă găsește în ziar un anunț: „Se caută, de urgența, un valet într-o casă aristocratică„.

Se duce acolo pentru un interviu. A doua zi, îi povestește lui Ștrulă cum a decurs întâlnirea:

– Începutul a fost promițător. M-a primit contesa, în persoană. M-a pus să-i arat mâinile și a remarcat că sunt destul de fine și, cu mănuși albe, mi-a zis că o să arate perfect. Apoi, m-a pus să-i arăt gambele. Mi-am ridicat pantalonii și a zis că sunt acceptabile, deci voi putea purta pantaloni trei-sferturi, stil franțuzesc. După aceea, mi-a cerut să-i arăt referințele. Eh, uite aici se pare că am cam greșit…

Banc bonus: Bubulina îl prinde pe Bulă cu secretara

Bubulina vrea să îi facă o surpriză lui Bulă și decide să treacă pe la el, la birou, fără a-l anunța. Zis și făcut! Când intră, însă, o găsește pe secretară stând în poala soțului ei. Fără să se piardă o secundă, Bulă spune:

– Deci, domnilor, cu opriri la buget sau fără, vă informez că nu pot lucra în acest birou, doar cu un scaun. Vă rugăm să luați măsuri!

Banc bonus: Bulă, sergentul și prietenia

Sergentul îi spune lui Bulă:

– Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– Sigur, prietene.

– Bulă, te adresezi unui superior, deci am să repet: Soldat, îmi poți împrumuta 500 de lei până luni?

– N-am, să trăiți!

Banc bonus: Bunica lui Bulă, la el la școală

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții. Diriginta îi spune:

– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.

– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?

– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.

– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!