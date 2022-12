BANC | Bulă și Strulă se întâlnesc în Gara de Nord

Dragă cititorule, pentru astăzi, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc cu cel mai iubit personaj din glumele românești și prietenul său. Nu poate fi vorba despre altcineva decât Bulă și Ștrulă!

Bancul de astăzi spune „povestea” lui Bulă care se întâlnește cu Ștrulă la Gara de Nord. Cei doi prieteni își căutau, cu disperare, soțiile, până când… curios? Citește continuarea!

Bancul zilei! Râzi cu lacrimi pe 1 decembrie 2022

Redăm „discuția” dintre cei doi:

„Bulă și Strulă se întâlnesc în Gara de Nord:

– Ce faci aici, Bulă?

– O caut pe nevastă-mea, că am pierdut-o!

– Mă, ce coincidenţă, şi eu am pierdut-o pe a mea!

– Da’ cum arată a ta?

– E înaltă, roşcată, are sânii mari şi picioare lungi! Apropo, a ta cum arată?

– Dă-o dracu pe a mea! Hai s-o căutăm pe a ta!!!”

