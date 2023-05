BANC | Bulă vine de la școală: „Tată, am luat 4 la matematică”

Dragi cititori, pentru că ne aflăm la final de săptămână, ca de fiecare dată, v-am pregătit un banc amuzant care să vă descrețească frunțile și să vă facă să râdeți în hohote. De această dată, protagonistul principal este nimeni altul decât Bulă.

Bancurile cu Bulă sunt printre cele mai apreciate de toată lumea. Asta pentru că, haiosul personaj reușește, de fiecare dată, să facă câteva o gafă de proporții. Bulă vine de la școală și îi mărturisește tatălui său că a luat un 4 la matematică, iar reacția acestuia este de-a dreptul fabuloasă.

Bulă vine de la școală:

-Tată am luat un 4 la matematică!

Pleosc, trosc. Tata îl bate măr.

A doua zi iar:

-Tată am luat un 4 la fizică!

Jap, pleosc, trosc. Tata iar îl bate măr.

A treia zi:

-Tată am luat un 10 la muzică!

Jap, pleosc, trosc. Tata îl bate măr.

-Bine tată, dar am luat un 10.

-După ce că nu înveți, îți mai arde și de cântat.

(CITEȘTE ȘI: BANC | „BULĂ, TRADU ÎN ENGLEZĂ: PISICA A SĂRIT ÎN PISCINĂ ȘI S-A ÎNECAT”)

Alte bancuri haioase cu Bulă

În continuare vă prezentăm alte bancuri haioase cu personajul vostru favorit. Vă garantăm că nu vă veți putea opri din râs!

Într-o după-amiază, Bulă se întoarce inopinat de la serviciu, intră în apartament și… surpriză mare! Își găsește nevasta în pat, cu altul. Imediat, îi zice:

– Bravo, Bubulino, bravo! Mâine, poimâine o să te văd și cu țigara-n gură!

– Bulă, am două vești proaste. Cum vrei să ți le zic?

– Ștrulă, combină-le!

– Ok, atunci te anunț că nevastă-ta.. ne înșală!

– Bulă, tradu în engleză: „Pisica a sărit în apă și s-a înecat”

– Foarte simplu: „The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”

Ca să aveți o zi și mai plină de râsete, vă mai punem la dispoziție încă o povestioară haioasă cu Bulă și Ștrulă. Cei doi au reușit să gafeze din nou, la școală.

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace”?

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here”!

(VEZI ȘI: BANC | BULĂ ȘI BUBULINA SE ÎNTÂLNESC CU ȘTRULĂ)