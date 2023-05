BANC | „Bulă, tradu în engleză: Pisica a sărit în piscină și s-a înecat”

Banc. Vă încântăm în această zi de sâmbătă cu o serie de bancuri care să vă aducă zâmbetul pe buze. Primul banc este cu Bulă. Este rugat să traducă în limba engleză o propoziție. Traducerea, însă, stârnește clar amuzamentul! Spor la râs, dragi cititori!

– Bulă, tradu în engleză: „Pisica a sărit în apă și s-a înecat”

– Foarte simplu: „The cat țop țop in the pool, glu, glu, glu, no more miau, miau!”

În continuare, vă mai prezentăm un banc cu Bulă și Ștrulă, la școală, dar și un alt banc în care Bubulina vine tare necăjită de la cinema! Și, evident, nu trebuie să ratați nici dialogul dintre doi vecini, unul crescător de albine și celălalt care are alergie la ele.

Bulă, Ștrulă și profesoara de limba engleză

La ora de engleză, profesoara îl întreabă pe Bulă:

– Bulă, cum îi zici lui Ştrulă, în engleză, „Ştrulă, vino încoace”?

– Ştrulă, come here!

– Bravo, Bulă! Dar cum îi zici „du-te încolo”?

Stă Bulă, se gândeşte un pic, apoi răspunde sigur pe el:

– Mă duc în partea cealaltă şi îi zic: „come here”!

Banc. Bubulina și experiența de la cinema

Într-o zi, vine Bubulina de la cinematograf plângând în hohote:

– A fost îngrozitor mamă, se plânge Bubulina. A trebuit să-mi schimb locul de patru ori la cinematograf.

– De ce, dragă? S-a legat vreun bărbat de tine?

– Până la urmă… da.

Doi vecini și crescătoria de albine și câinele dezlegat

Doi vecini: unul crescător de albine, celălalt alergic la albine. Alergicul îl dă în judecată pe crescător şi se cam tot judecă ei vreo doi ani, până într-o zi când crescătorul se enervează şi-l leagă pe alergic de un copac din mijlocul albinelor, încercând să-i demonstreze că albinele sunt paşnice. Trece noaptea. Dimineaţă, crescătorul de albine pleacă la serviciu. Întorcându-se, îl găseşte leşinat pe alergic:

– Ce-ai făcut, te-au muşcat?

– Nu.

– Te-au înţepat?

– Nu.

– Dar ce ţi-au făcut?

– Nimic, dar câinele de ce nu mi-ai spus că este dezlegat!?