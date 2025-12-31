Bancul de Revelion | Președintele și ministrul de Finanțe

Râsul este una dintre cele mai simple și eficiente forme de relaxare, iar bancurile au darul de a ne binedispune indiferent de moment. În ultima zi a anului este important să fim fericiți și să ne pregătim pentru un nou început, fiind în formă maximă.
Seful statului îl cheamă urgent la palat pe ministrul de Finanțe.
– Să-mi scoți de unde știi 2 miliarde de euro pentru modernizarea penitenciarelor și asigurarea celor mai bune conditii de trai
puscariasilor.
– De unde, șefule? Daca am avea banii astia i-am da probabil celor din învățământ.
– Bă! Tu ai impresia că după alegeri… eu mă duc la școală?
Reporterul intervievează un poliţist:
– Bine, bine, dar cum v-aţi dat seama că el este individul căutat când era îmbrăcat în femeie?
– Pentru că nu s-a oprit în faţa niciunei vitrine!
O femeie trece pe roşu. Cazul ajunge la judecătorie, în timpul procesului judecătorul întreabă:
– Ocupaţia?
– Profesoară – spune inculpata.
Judecătorul fericit:
– Ştiti doamnă, de ani de zile aştept ca un profesor să se afle pe banca inculpaţilor.
Către asistent:
– Aduceţi o tablă, câteva kilograme de cretă, iar inculpata să scrie pe tabla de 500 de ori: „Niciodată nu voi mai trece pe roşu!”.
Un bărbat a salvat fiecare bănuţ câştigat în timpul vieţii.
Era un adevărat zgârcit când venea vorba de a cheltui ceva. Iubea banii mai mult decât orice.
Înainte să moară i-a spus nevestei sale:
– „Ascultă, când mor vreau să iei toţi banii şi să-i pui în coşciug cu mine. Vreau să-mi iau banii în viaţa de dincolo”. După care a pus-o să jure cu mâna pe inimă că se va ţine de cuvânt.
Într-o zi omul a murit. A fost pus în coşciug, soţia lui stătea lângă el îmbrăcată doar în negru, alături de prietena ei cea mai bună.
Când s-a terminat ceremonia, chiar înainte să închidă coşciugul, femeia ţipă:
– Staţi puţin!
S-a apropiat de coşciug şi a pus în el o cutie de pantofi. Cioclu a închis sicriul şi a început să-l coboare în groapă.
– Sper că nu eşti atât de nebună încât să-i fi pus banii în coşciug, spuse prietena ei.
– Ba da, răspunse nevasta, i-am promis. Sunt un om credincios şi nu pot să mint. I-am promis că îi voi pune banii în coşciug alături de el.
– Vrei să spui că ai pus fiecare banuţ din banii lui în coşciug?
– Evident. I-am strâns pe toţi, mutat în contul meu, şi i-am scris un cec.
