BANC | ”Care e pluralul de la pască? Sunt în magazin și îmi e rușine să cer”

În ton cu sărbătorile pascale, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc tare haios. Discuția dintre doi prieteni a devenit virală. Tu știi care e pluralul de la pască? Spor la râs!

-Băi, care e pluralul la ”pască”? Sunt în magazin și îmi e rușine să cer.

-Nu știu.

Păi tu cum ți-ai luat 2?

-Am zis: ”Dați-mi o pască”, am stat două secunde și am zis ”Ba nu, 2”.

-Oh, mersi, bro, îți rămân dator.

