-Cătăline mamă, am făcut curat prin camera ta și am dat în sertar la tine de un parfum și am dat și eu prin casă cu el puțin. Așa puternic miroase, tulai Doamne.

-Ce parfum mamă????

-NATO ăsta american.

-Mamă, ăla nu e parfum, e spray paralizant.

-De aia plânge tac-tu de azi dimineață, gura mă-tii cu spray-ul tău.